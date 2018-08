Trennungseltern fordern das Wechselmodell als geseztliches Leitbild

Infostand:

25.08.2018 Domplatte (Köln, Roncalliplatz)

02.09.2018 Ehrenamtstag in Köln

09.09.2018 Ehrenwerttag in Aachen

23.09.2018 Weltkindertag in Köln

An den kommenden Wochenenden werden der Kreisverein Köln des

Väteraufbruch für Kinder, die Projektgruppe Doppelresidenz und Papa

Mama auch e.V. über die paritätische Doppelresidenz (Wechselmodell)

informieren. Dabei werden auch Unterschriften für eine Petition an

den Bundestag gesammelt, welche die Einführung der paritätischen

Doppelresidenz als gesetzliches Leitbild nach einer Trennung mit Kind

fordert, also, dass nach einer Trennung beide Eltern Aufgaben und

Zeiten der Betreuung gemeinsamer Kinder annähernd hälftig übernehmen.

Dem seit Jahrzehnten gültigen gesetzlichen Leitbild des

Residenzmodells liegt ein Rollenverständnis der 50er Jahre zugrunde.

Dabei wird ein Elternteil alleinerziehend und den anderen „besuchen“

die Kinder jedes zweite Wochenende. Die Politik hat erkannt, dass

dieses Modell den geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen nicht

mehr gerecht wird. Daher wird im Bundestag derzeit über eine

Gesetzesreform debattiert. Der Bundesgerichtshof hat 2017

entschieden, dass ein paritätisches Wechselmodell auch gegen den

Willen eines Elternteils gerichtlich angeordnet werden kann

(01.02.2017 – XII ZB 601/15).

Im gleichen Jahr hat das Allensbach-Institut eine im Auftrag des

Bundesfamilienministeriums durchgeführte Befragung von

Trennungseltern veröffentlicht. Danach zählt ein Viertel aller Mütter

und Väter mit minderjährigen Kindern zu den Trennungseltern. Diese

Gruppe ist in den zurückliegenden Jahrzehnten erkennbar gewachsen.

77% der Befragten sind für eine gemeinsame Elternschaft nach Trennung

und 15% leben bereits heute ein Wechselmodell. Das ist mehr als

erwartet, aber weniger als in denjenigen Ländern, in denen das

Wechselmodell bereits gesetzlich geregelt ist. In Belgien sind es

etwa 50%.

Der Idealfall bleibt, dass Eltern untereinander aushandeln, wie

die Kinder betreut werden sollen. Auch kann bei häuslicher Gewalt

oder „Hochstrittigkeit“ ein Wechselmodell dem Kindeswohl

zuwiderlaufen. Dem steht aber nicht entgegen, dass in der weit

überwiegenden Mehrheit der Fälle vernünftiger Trennungen, die

Idealvorstellung einer gemeinsamen Elternschaft gefördert werden

sollte. Dabei ist die paritätische Doppelresidenz kein Modell zum

Unterhalt sparen. Bei beiden Eltern fallen Kosten an, die sonst nur

bei einem anfallen würden und ein besser verdienender Elternteil wird

nicht seiner finanziellen Verpflichtung gegenüber Kind und Ex-Partner

entbunden.

Weitere Informationen findet man bei www.doppelresidenz.org,

www.daddy-too.com, http://ots.de/nRTyjb, im umfangreichen

Standardbuch: Sünderhauf (2013): Wechselmodell: Psychologie – Recht –

Praxis. Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach Trennung und

Scheidung. Wiesbaden: Springer. Gut zusammengefasst in: Sünderhauf H

Vorurteile gegen das Wechselmodell. Was stimmt, was nicht? Teil I

FamRB 2013 9 290-7 & Teil II FamRB 2013 10 327-7.

Unsere Arbeit kostet Geld, weshalb Spenden sehr willkommen sind,

an: VafK Köln e.V., Sparkasse KölnBonn, IBAN DE95 3705 0198 1931 8812

60, BIC COLSDE33XXX

Pressekontakt:

Dr. Michael Niegel, Teichstr. 75, 50827 Köln, 0152-53717721,

michael.niegel@web.de

Original-Content von: Väteraufbruch für Kinder Kreisverein Köln e.V., übermittelt durch news aktuell