Tsunami Indonesien: Caritas verdoppelt die Hilfe – Nothilfe erreicht die Menschen:Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen versorgen Überlebende medizinisch – Tausende Nothilfe-Pakete verteilt

Caritas international weitet seine Hilfe für die

Opfer des Tsunami in Indonesien aus. Unter anderem ist nun ein

medizinisches Team mit Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen im

Einsatz, das über die nächsten Wochen für 8500 Betroffene die

Versorgung mit medizinischer und psychosozialer Hilfe sowie Nahrung

und Hygiene-Artikeln sicherstellen kann. Durch indonesische

Caritasverbände sind zudem bereits tausende Nothilfe-Pakete verteilt

worden. Aufgrund des großen Hilfe-Bedarfes verdoppelt Caritas

international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, seine

zur Verfügung gestellte Nothilfe für ihre lokalen Partner auf nun

200.000 Euro.

Generell hat die Nothilfe nach Einschätzung der Caritas-Helfer

trotz der massiven Schäden die Menschen bislang schnell und umfassend

erreicht. „Wir haben Glück im Unglück“, so Julia Gietmann,

Referatsleiterin Asien bei Caritas international, „alle wichtigen

Hospitäler und Krankenstationen sind arbeitsfähig, so dass viele der

Verletzten bereits vor Ort behandelt und versorgt werden können.

Zudem sind die Verbindungsstraßen ins Hinterland, zum Beispiel in die

Hauptstadt Jakarta, offen und befahrbar, so dass wir schnell

Nachschub beschaffen können.“

Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt laut Behördenangaben bei

429; 154 Menschen gelten als vermisst. Zu versorgen sind rund 1500

Verletzte und rund 16.000 Betroffene, die aus Küstenabschnitten in

höher gelegene Regionen von Java und Sumatra fliehen mussten.

Spenden mit Stichwort „Tsunami Indonesien“ werden erbeten auf:

Caritas international, Freiburg

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin

Evangelische Bank

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC: GENODEF1EK1

Stichwort: Katastrophenhilfe weltweit

Online unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

