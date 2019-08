TÜV Rheinland: Langer Weg bis zu intelligenten Städten / „Smart City Readiness Check“ / Städte und Gemeinden stehen digital noch am Anfang / Kurzstudie jetzt unter https://go.tuv.com/smartcity verfügbar

Deutschlands Städte und Gemeinden stehen bei der

Digitalisierung vielfach noch ganz am Anfang. Zwar sind viele

Digital-Themen bereits in den Rathäusern angekommen, wo zahlreiche

Ideen für den Umbau hin zur digitalen Stadt existieren. Jedoch zeigen

die Ergebnisse des Smart City Readiness Check von TÜV Rheinland und

dem Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, dass

Städte und Gemeinden beim Umbau noch einen weiten Weg vor sich haben.

Es fehlt vielerorts an personellen Kapazitäten und Know-how, um die

bestehenden Vorhaben auch zügig umzusetzen. Hinzu kommt, dass

vielfach immer noch keine flächendeckende Breitbandinfrastruktur

vorhanden ist. Die vollständigen Ergebnisse des Smart City Readiness

Check liegen nun in einer Kurzstudie vor.

Fördergelder werden nicht abgerufen

Wie digital sind Städte und Gemeinden bereits? In welchem Umfang

nutzen Kommunen vernetzte Technologien? Wo wird eine innovative

Stadtentwicklung ermöglicht? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die

Kurzstudie. Sie zeigt unter anderem, dass Kommunen Projekte zur

Digitalisierung teils dynamisch, häufig aber eher zögerlich angehen.

Digitale Angebote verbessern sich in vielen Städten, wenn auch nicht

flächendeckend. Zugleich nutzen Kommunen die vorhandenen Fördermittel

des Bundes nicht konsequent genug. Um etwa den Ausbau digitaler

Hochgeschwindigkeitsnetze in Deutschland voran zu treiben, hat die

Bundesregierung ein umfangreiches Förderprogramm ins Leben gerufen.

Doch nicht alle Städte und Gemeinden machen davon Gebrauch. Jede

dritte Kommune gibt an, nicht an Fördermaßnahmen für den

Breitbandausbau teil zu nehmen. „Wenn eine Kommune Fördergelder nicht

abruft, ist möglicherweise das Förderverfahren zu kompliziert. Oder

es fehlen die Ressourcen, um Fördermöglichkeiten optimal zu nutzen“,

sagt Gürkan Ünlü, Senior Vice President Business Development bei TÜV

Rheinland Consulting. „Ohne eine leistungsstarke

Breitbandinfrastruktur laufen Städte und Gemeinden Gefahr, digitale

Chancen zu verspielen und an Standortattraktivität zu verlieren.“

Unterschiedlicher Entwicklungsstand in Kommunen

Dass in den vier zentralen Themenfeldern digitale Infrastruktur,

eGovernance, Energie und Mobilität noch viel Arbeit auf die Kommunen

wartet, ist aus der Studie klar erkennbar. Im Feld digitale

Infrastruktur gibt jede fünfte Kommune an, über keine flächendeckende

Breitbandinfrastruktur zu verfügen. Mehr als die Hälfte der Städte,

die an der Studie teilgenommen haben, verfügt über kein

flächendeckendes öffentliches W-LAN. Im Bereich eGovernance gibt

knapp ein Drittel der befragten Kommunen (30 Prozent) an, nur wenige

oder gar keine digitalen Services für die öffentliche Verwaltung im

Angebot zu haben.

Für Unternehmen, die sich in einer Stadt ansässig sind oder sich

dort niederlassen wollen, ist es noch schwieriger. Über die Hälfte

der teilnehmenden Kommunen bieten überhaupt keine

Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen online an. „Gerade im

Bereich der Online-Verwaltungsdienstleistungen ist noch viel zu tun.

Guter Service für Bürger und Unternehmen ist echter Standortfaktor,

der immer wichtiger wird“, betont Alexander Handschuh, Sprecher des

Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Im Bereich Mobilität nutzen

gerade größere Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bereits heute

fest installierte Verkehrsleitsysteme, um Parkplatzsuchende zu freuen

Stellplätzen zu lotsen. Jedoch nur knapp 14 Prozent der befragten

Kommunen bieten Apps an, die freie Parkplätze im öffentlichen Raum

oder Parkhäusern anzeigen. Die gute Nachricht: Jede vierte Stadt gibt

an, den Bedarf erkannt zu haben und das Thema angehen zu wollen.

Allerdings nutzen fast zwei Drittel der Kommunen (62 Prozent) keine

Fördermöglichkeiten des Bundes zur Digitalisierung ihres

Verkehrssystems. Dennoch sind die Städte und Gemeinden teilweise auch

bereits gut aufgestellt. Beim Thema Energie geben die Befragten an,

dass mehr 30 Prozent aller kommunalen Gebäude mit smarten

Technologien bestückt sind, um die Energieeffizienz zu verbessern.

Des Weiteren geben die Kommunen an, dass knapp die Hälfte der

Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ausgestattet ist. Jedoch verfügen

lediglich 15 Prozent der Beleuchtungseinheiten über zusätzliche

Sensoren oder intelligente Steuerungsvorrichtungen.

Die Kurzstudie

Die Umfrage „Smart City Readiness Check“ wurde von TÜV Rheinland

gemeinsam mit dem Innovators Club des Deutschen Städte- und

Gemeindebundes unter den 500 größten Städten in Deutschland

durchgeführt. Vollumfänglich an der Befragung teilgenommen haben

zwischen Juli und September 2018 insgesamt 81 Kommunen. Die Studie

umfasst die Kategorien digitale Infrastruktur, eGovernance, Mobilität

und Energie. Die Kurzstudie steht unter dem

https://go.tuv.com/smartcity zum Download zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

Norman Hübner, Presse, Tel.: 0221/806- 3060

Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und

Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im

Internet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presse

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell