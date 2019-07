Umfrage: Deutsche fordern ein soziales Dienstjahr für junge Menschen (FOTO)

Mehrheit der Bundesbürger wünscht mehr Förderung für das Ehrenamt

64 Prozent der Deutschen sind der Meinung, ein Gesellschaftsjahr –

ähnlich dem Zivildienst früher – sollte für Schulabsolventen Pflicht

sein. Insgesamt wünschen sich die Befragten mehr Unterstützung des

Ehrenamts von Seiten der Politik und der Unternehmen. Eine Lösung

könnten zusätzliche Rentenpunkte und Arbeitsfreistellungen für

Engagierte sein. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie,

für die im Auftrag der Versicherungskammer im Februar 2019 mehr als

1.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt wurden.

In einem gesellschaftlichen Dienstjahr sollten junge Menschen

ausnahmslos zeitlich begrenzt für die Allgemeinheit arbeiten. Zum

Beispiel mit Menschen mit Behinderung, Senioren oder für die Umwelt.

Diese Idee unterstützen vor allem diejenigen, die sich schon jetzt

freiwillig ehrenamtlich engagieren. 73 Prozent von ihnen befürworten

eine gesetzliche Pflicht zur sozialen Aufgabe. Bundesbürger über 60

Jahre bilden dabei die Mehrheit, während die Jüngeren skeptisch sind:

Bei den 18- bis 29-Jährigen können sich nur 53 Prozent für die Idee

erwärmen.

„Die Jungen setzen eher auf Freiwilligkeit“, sagt Dr. Frank

Walthes, Vorsitzender des Vorstands der Versicherungskammer. „Unsere

Studie zeigt, dass der Altersgruppe bis 29 Jahre besonders am Einsatz

für die Gesellschaft gelegen ist und sie sich mit 50 Prozent

überdurchschnittlich oft ehrenamtlich engagieren.“ Im Durchschnitt

waren es nur 39 Prozent.

Politik und Unternehmen sollen Ehrenamt mehr unterstützen

Nur 23 Prozent der Bundesbürger halten die Förderung von

ehrenamtlichen Tätigkeiten für ausreichend. Dahinter steht, dass die

Menschen dem Ehrenamt generell große Bedeutung für die Gesellschaft

beimessen. Wer sich ehrenamtlich engagiert, sollte Vorteile genießen

und zum Beispiel zusätzliche Rentenpunkte erhalten. Das fordert mit

86 Prozent eine große Mehrheit der Deutschen.

Viel Zustimmung erhält auch der Vorschlag nach mehr Förderung

durch die Bundesregierung und die Wirtschaft. So wünschen sich etwa

91 Prozent der Bundesbürger eine stärkere finanzielle Förderung

ehrenamtlicher Tätigkeit. Zudem sollten Firmen besonders auf

regionaler Ebene ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützen, finden 88

Prozent der Befragten. 79 Prozent der Deutschen würden befürworten,

dass Mitarbeiter dafür, zum Beispiel für einige Stunden pro Monat,

von der Arbeit freigestellt werden.

Firmen und soziale Einrichtungen profitieren vom Ehrenamt

Die Versicherungskammer selbst geht mit gutem Beispiel voran. Sie

hat 2011 eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich insbesondere der

Förderung des Ehrenamts widmet. Auch unterstützt die

Versicherungskammer das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter.

Das Unternehmen unterhält zudem seit vielen Jahren

Sponsoringpartnerschaften mit Institutionen, die ohne ehrenamtliches

Engagement nicht bestehen könnten, beispielsweise die Feuerwehren

oder der Deutsche Alpenverein. Mitarbeiter Jörg Kannler, Mitglied der

freiwilligen Feuerwehr, schätzt dies sehr an seinem Arbeitgeber.

„Während der Starkregenkatastrophe in Bayern 2016 war die

Unterstützung der Feuerwehren vor Ort essentiell. Deshalb war es von

großem Vorteil, dass ich mehrere Tage ganz unkompliziert von der

Arbeit befreit werden konnte, um vor Ort helfen zu können.“ Die

Trainees des größten öffentlichen Versicherers helfen jährlich

mehrere Tage bei der Sanierung von Wanderwegen.

„Es profitieren nicht nur die sozialen Einrichtungen und die

Allgemeinheit. Das gesellschaftliche Engagement stärkt auch das

Gemeinschaftsgefühl der Mitarbeiter, motiviert und macht sie stolz.

Diese positiven Effekte müssen wir gemeinsam noch stärker in den

Vordergrund stellen und Freiwillige für eine Tätigkeit begeistern.

Einen Zwang zum Ehrenamt halte ich nicht für zielführend“, so

Walthes.

Zur Studie „Verantwortung 2019“

Die Studie „Verantwortung 2019“ wurde im Auftrag der

Versicherungskammer durchgeführt. 1003 Bundesbürger ab 18 Jahren

wurden hierfür online befragt. Die Daten wurden im Februar 2019 vom

durchführenden Marktforschungsinstitut Toluna erhoben. Die Ergebnisse

sind auf ganze Zahlen gerundet.

Konzern Versicherungskammer

Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte

öffentliche Versicherer und inzwischen der siebtgrößte

Erstversicherer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte er

Beitragseinnahmen von insgesamt 8,31 Mrd. Euro. Mit seinen regional

tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, im

Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der

Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen

öffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist

das gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderung

ehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere im

Bereich der Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigen

Jahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen,

Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-Kulturstiftung.

Zudem ist der Konzern Versicherungskammer bereits zum dritten Mal mit

dem Zertifikat „Beruf und Familie“ als familienfreundliches

Unternehmen ausgezeichnet worden. Er hat rund 6.600 Beschäftigte,

davon 289 Auszubildende.

Pressekontakt:

Claudia Scheerer

Pressesprecherin

Tel.: 089/2160-3050

E-Mail: presse@vkb.de

Original-Content von: Versicherungskammer, übermittelt durch news aktuell