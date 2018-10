UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2018: Zahl der Kinder pro Frau weltweit seit 1960er-Jahren halbiert / In allen Ländern mangelt es Frauen an der Möglichkeit, ihren Kinderwunsch zu erfüllen

Eine Frau bekommt heute im weltweiten

Durchschnitt 2,5 Kinder – das sind halb so viele wie noch Mitte der

1960er-Jahre. In Industrieländern bringt eine Frau heute

durchschnittlich 1,7 Kinder zur Welt – und damit oftmals weniger, als

gewünscht. In den ärmsten Ländern der Welt hingegen bekommt eine Frau

im Durchschnitt vier Kinder – oftmals mehr, als sie sich wünscht. Der

unerfüllte Kinderwunsch, der in allen Ländern der Welt vorkommt, geht

auf eine mangelnde Verwirklichung der reproduktiven Rechte zurück.

Das geht aus dem heute veröffentlichten UNFPA-Weltbevölkerungsbericht

„Die Macht der freien Entscheidung – reproduktive Rechte und der

demografische Wandel“ hervor.

Große Unterschiede bei der Fertilität

„Die gesunkene Fertilität zeigt, dass es in vielen Regionen der

Welt stetige Fortschritte gab und heute mehr Frauen selbst bestimmen

können, ob bzw. wann und wie viele Kinder sie bekommen“, sagt Bettina

Maas, Repräsentantin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen

(UNFPA) in Äthiopien. „Doch nach wie vor bestehen bei der Fertilität

große Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Ländern als auch

innerhalb einzelner Länder. Dies zeigt, dass dringend mehr getan

werden muss, um die reproduktiven Rechte sowohl in Industrie- als

auch in Entwicklungsländern zu verwirklichen.“

Ungewollte Schwangerschaften in Entwicklungsländern

Von den 43 Ländern, in denen Frauen durchschnittlich mindestens

vier Kinder bekommen, liegen 38 in Afrika. Die hohe Fertilität geht

unter anderem auf einen Mangel an Aufklärung und Verhütung zurück.

Eine der Folgen: Fast 20 Millionen Schwangerschaften pro Jahr sind in

Afrika südlich der Sahara ungewollt – das sind rund zwei Fünftel

aller Schwangerschaften in der Region.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen in Afrika südlich der Sahara

mehr Kinder bekommen, als sie möchten“, sagt DSW-Geschäftsführerin

Renate Bähr. „Nur jede zweite Frau dort, die eine Schwangerschaft

verhüten möchte, kann das auch. Diese Frauen brauchen verbesserte

Angebote zu Aufklärung und Familienplanung. Außerdem muss ihre

gesellschaftliche Stellung gestärkt und ihre Gesundheitsversorgung

deutlich verbessert werden.“

Was zu tun ist

Der Weltbevölkerungsbericht empfiehlt unter anderem,

Gesundheitssysteme besser mit hochwertigen, allgemein zugänglichen

Dienstleistungen der reproduktiven Gesundheit auszustatten.

Gesundheitsdienste müssten dabei eine große Bandbreite an

Verhütungsmitteln bereitstellen und umfassend über die verschiedenen

Methoden informieren, ohne bestimmte Bevölkerungsgruppen wie zum

Beispiel Jugendliche zu diskriminieren. Zudem müssten

Familienplanungsprogramme umgesetzt werden, damit jeder Mensch seinen

Bedarf an Familienplanung bis spätestens 2030 decken kann.

Den kompletten Weltbevölkerungsbericht, der auch die jüngsten

demografischen Indikatoren und Gesundheitsdaten für alle Länder und

Regionen der Erde enthält, finden Sie unter

www.dsw.org/weltbevoelkerungsbericht. Sie erhalten den Bericht in

weiteren Sprachen auf www.unfpa.org.

