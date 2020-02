Unions-Fraktionsvize Wadephul schlägt Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich bei Nuklearwaffen vor: Macron könne damit beweisen, dass er bereit ist, mehr Europa zu wagen

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) hat eine

Zusammenarbeit Deutschlands mit Frankreich im Bereich der Nuklearwaffen

vorgeschlagen. In Bezug auf die französischen Nuklearwaffen sagte der

CDU-Politiker dem “Tagesspiegel” (Montagsausgabe): “Deutschland sollte bereit

sein, sich mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln an dieser nuklearen Abschreckung

zu beteiligen. Im Gegenzug sollte Frankreich sie unter ein gemeinsames Kommando

der EU oder der Nato stellen.” Bislang steht Deutschland unter dem Schutz

US-amerikanischer Nuklearwaffen. Nach Meinung Wadephuls könnte der französische

Präsident Emmanuel Macron zu einem solchen Schritt bereit sein, “weil nationales

Denken in dieser Welt die EU auf Dauer nicht sicherer” mache. Macron habe

Deutschland mehrfach aufgefordert, mehr Europa zu wagen. “Er könnte nun zeigen,

dass auch er dazu bereit ist”, meinte der CDU-Politiker.

Online finden Sie das gesamte Interview hier: https://www.tagesspiegel.de/politi

k/johann-wadephul-wir-sollten-uns-an-nuklearer-abschreckung-beteiligen/25500266.

html

