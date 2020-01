“Unsere Kirchen werden Teil Europas bleiben”/ EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm und der Leitende Bischof der VELKD Meister bedauern die britische Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen

In einem gemeinsamen Schreiben an Erzbischof Justin Welby und

Bischof Jonathan Gibbs anlässlich des Austritts des Vereinigten Königreiches aus

der Europäischen Union am 31. Januar 2020 haben der Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm, und der Leitende Bischof der Vereinigten

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Ralf Meister

als Co-Vorsitzender der Meißen-Kommission, ihre tiefe Überzeugung bekräftigt,

dass die enge Verbindung als Kirchen in Europa und die geschwisterliche

Gemeinschaft in Christus jetzt umso wichtiger seien.

Sie betonen in ihrem Schreiben: “Gemeinsam sind wir berufen, das Evangelium von

Gottes Liebe in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. Wir bleiben und

gehören zusammen in unserem Auftrag, nach dem Gemeinwohl für unsere

Gesellschaften, für Europa und darüber hinaus zu streben, und uns für ein

friedliches, respektvolles und solidarisches Zusammenleben einzusetzen – vor

Ort, in der Region, national und darüber hinaus.”

Zudem stellen sie heraus, wie wichtig die Zusammenarbeit auch in Zukunft sein

wird: “Als Kirchen treten wir für eine Gesellschaft ein, die Vielfalt und

unterschiedliche Meinungen erlaubt und respektiert, und die von der Überzeugung

lebt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft zusammengehören. In unserer

konfliktbeladenen Welt sind Gemeinschaft und Zusammenarbeit umso wichtiger, weil

sie ein Zeichen von Gottes Gegenwart unter uns im Evangelium sind. […] Für die

EKD ist die Europäische Union das Mittel, mit dem die politischen,

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit

angemessen angegangen werden können. Wir bedauern die britische Entscheidung,

die Europäische Union zu verlassen, aber respektieren diesen souveränen

demokratischen Beschluss. Unsere Kirchen sind Teil Europas und werden Teil

Europas bleiben. Durch das Evangelium von Jesus Christus, dem Menschgewordenen,

Gekreuzigten und Auferstandenen, gehören wir zusammen und sind berufen, unsere

gemeinsame Zukunft in Europa zu gestalten. In ihm bleiben wir verbunden.”

Hannover, 30. Januar 2020

