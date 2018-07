Urlaubsstaus: Ab Sonnabend gelten LKW-Ferienfahrverbote – echte Entlastung bringt nur europäische Verkehrskooperation

Staus sind teuer und belasten die Umwelt. 2017

kosteten sie den deutschen Staat etwa 30 Milliarden Euro. Einen

großen Anteil daran haben Ferienstaus. Am Donnerstag starteten mit

Hamburg und Brandenburg zwei weitere Bundesländer in die

Sommerferien. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ziehen am

Montag nach. Dann werden 13 der 16 Bundesländer zeitgleich in den

Sommerferien sein. Dies bedeutet eine weitere Anreisewelle, die zum

Ende dieser Woche anrollt – und ein insgesamt erhöhtes Stauaufkommen

im Gesamtmonat Juli.

Abhilfe soll ein erweitertes LKW-Fahrverbot für Sonnabende in den

Monaten Juli und August schaffen, das auch in einigen europäischen

Nachbarländern gilt. Für echte Entlastung auf deutschen Straßen –

nicht nur in der Ferienzeit – sind laut dem Planungs- und

Beratungsunternehmen Arcadis länderübergreifende Initiativen

notwendig.

Zeitversetzt startende Sommerferien entspannen die

Verkehrssituation auf Deutschlands Autobahnen nur zum Teil. Eine

sechswöchige Sommerurlaubszeit kann für insgesamt 16 Bundesländer

nicht ohne Überschneidungen aufgeteilt werden. So kommt es im Juli

trotzdem zu einem hohen Verkehrsaufkommen, das die Umwelt und die

Wirtschaft schädigt – und in der Bevölkerung für Missmut sorgt.

Gründe sind unter anderem, dass noch immer viele Reisende aufs Auto

setzen anstatt alternative Verkehrsmittel wie Bahn oder Fähren zu

nutzen. Außerdem reisen die meisten trotz einer Ferienlänge von sechs

Wochen gleich in den ersten Tagen an beziehungsweise erst kurz vor

Ende zurück. Dazu kommt der Durchreiseverkehr aus anderen Ländern:

Deutschland ist nicht nur beliebtes Urlaubsland, sondern auch

beliebtes Transitland.

„Die Bundesregierung sollte noch stärker über Ferienzeiten und

Hauptreiserouten im In- und Ausland aufklären, strategisch gute An-

und Abreisezeiten empfehlen und alternative Reiserouten mit Bus und

Bahn besser vermarkten“, sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe

Central.

Erweiterte LKW-Fahrverbote bringen nur leichte Entlastung

Um zumindest an Wochenenden für Entspannung zu sorgen, haben

mehrere europäische Länder ergänzende LKW-Fahrverbote in der

Ferienzeit eingeführt. So hat das Bundesministerium für Verkehr im

Rahmen einer neuen Ferienreiseverordnung Fahrverbote für LKW ab 7,5

Tonnen an allen Sonnabenden in der Hauptferienzeit vom 1.7.-31-8.2018

erlassen. Die Verbote gelten für besonders belastete Strecken

zwischen 7 und 20 Uhr. Sie betreffen insgesamt 19

Autobahn-Abschnitte, vor allem im Ruhrgebiet, im Rheinland und im

Bereich München sowie für die Bundesstraßen B 331 und B 96.

Ausgewählt wurden die Strecken von den Bundesländern selbst. Auch die

Nachbarländer Frankreich, Österreich, die Schweiz, Italien, Polen und

Tschechien schränken den Berufsverkehr in der Ferienzeit gesondert

ein. Laut Arcadis sind für eine echte Entlastung deutscher Straßen

jedoch vor allem länderübergreifende Verkehrsplanungsinitiativen

wichtig.

Verkehrsplanung erfordert europäische Kooperation, nicht nur zur

Ferienzeit

„Verkehrsrouten enden nicht an Ländergrenzen. Entstehen dahinter

Staus, fehlen gute Verbindungen oder ist der Verkehr dort einfach

nicht optimal geplant, wirkt sich das auch im eigenen Land aus“, sagt

Michael Hanita, Director Infrastructure Europe Central. Auch Routen

für alternative Verkehrsmittel wie Züge und Fähren sollten für

länderübergreifende Reisen europäisch geplant und vermarktet werden.

Zum Beispiel sollten Umsteigezeiten und Tarif-Optionen bestmöglich

abgestimmt werden. Idealerweise benötigt der Reisende nur ein Ticket

für die gesamte Reise. Ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt

EurekaRail, bei dem Arcadis dabei unterstützt, schnelle,

grenzüberschreitende Zugverbindungen zwischen Deutschland, den

Niederlanden und Belgien zu ermöglichen.

