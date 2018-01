VCD zum Start der Koalitionsverhandlungen: Klimaschutz und saubere Luft gehören in den Mittelpunkt der schwarz-roten Politik

Klimaschutzziele sind nur mit drastischer

CO2-Minderung im Verkehr zu erreichen. Der VCD appelliert an den Mut

der Koalitionäre, sich endlich von klimaschädlichen Subventionen zu

verabschieden und stattdessen in den Ausbau des öffentlichen, des

Fuß- und Radverkehrs zu investieren. Für den Gesundheitsschutz ist

die Hardware-Nachrüstung für Diesel-Fahrzeuge unabdingbar.

Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen fordert der VCD in einem

10-Punkte-Papier von CDU, CSU und SPD schnell wirksame Maßnahmen für

mehr Klimaschutz und Gesundheit im Verkehr. Um die Klimaziele, zu

denen sich die Bundesregierung bekannt hat, zu erreichen, seien am

CO2-Ausstoß bemessene Steuern und Abgaben im Verkehr, ambitionierte

CO2-Grenzwerte für Pkw und Lkw und ein Tempolimit von 120 km/h auf

Autobahnen notwendig. Um die Luftbelastung in den Städten schnell zu

reduzieren und Fahrverbote für alle Dieselfahrer zu vermeiden,

müssten sich CDU, CSU und SPD auf Hardware-Nachrüstungen für

Dieselfahrzeuge auf Kosten der Hersteller und auf die Blaue Plakette

einigen. Zudem müsse in Rad-, Fuß- und in die Infrastruktur des

öffentlichen Verkehrs investiert werden.

Wasilis von Rauch, Bundesvorsitzender des VCD: „Die GroKo braucht

Mut für zukunftsfähige Entscheidungen. Ein Weiterwurschteln wie in

der letzten Legislaturperiode darf es nicht geben. Zum Antritt der

dritten schwarz-roten Koalition unter Merkel müssen die Koalitionäre

deutlich nachbessern. Die vielen Lücken beim Thema Verkehr und Umwelt

im Sondierungspapier müssen geschlossen werden. Nur dann können die

Ziele für den Klimaschutz und für saubere Luft in den Städten

erreicht werden. Und nur dann macht eine große Koalition Sinn.“

Deutschland brauche – wie alle anderen Staaten in der EU – ein

Tempolimit auf Autobahnen. Keine andere Maßnahme im Verkehr sei so

schnell wirksam und schaffe kurzfristig so viel CO2-Reduktion. Ein

Tempolimit von 120 km/h mindert den Ausstoß des Treibhausgases CO2 um

ca. drei Millionen Tonnen pro Jahr. Die Mehrheit der Bevölkerung ist

für ein Tempolimit, das Tempolimit ist ein Beitrag zur

Verkehrssicherheit und rettet Leben.

Die Festlegung der GroKo, Fahrverbote für Diesel-Pkw zu vermeiden,

sei leichtfertig, sagte von Rauch. Denn im Februar entscheide nicht

die Politik, sondern das Bundesverwaltungsgericht über Fahrverbote.

CDU, CSU und SPD scheuten den Konflikt mit der Autoindustrie und

würden so den Druck auf die Justiz und Kommunen erhöhen, Fahrverbote

anzuordnen.

Unklar bleibt, wohin die im Sondierungspapier versprochenen

Investitionen für die Verkehrsinfrastruktur „auf Rekordniveau“

fließen sollen. Der VCD ruft die schwarz-roten Koalitionäre dazu auf,

mit den versprochenen Investitionen das Schienennetz zu modernisieren

und Städte zu Gunsten von Fußgängern, Radfahrern und Kindern

umzugestalten.

„Die GroKo feiert sich für den angekündigten Investitionshochlauf.

Doch es ist zu befürchten, dass in Beton und Asphalt, also in eine

Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrhundert investiert wird.

Stattdessen muss festgelegt werden, dass die Investitionen dem

Klimaschutz und der Lebensqualität der Menschen dienen. CDU, CSU und

SPD haben jetzt die Chance, Zukunft zu gestalten und in den

öffentlichen Verkehr, in Fuß- und in Radverkehr zu investieren“ sagt

Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD.

