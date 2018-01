Die Kerzen im Himmel – einfühlsamer Ratgeber setzt sich mit dem Sterben auseinander

Der Tod ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens: er betrifft alle Menschen und Tiere. Doch die meisten Menschen haben große Berührungsängste, wenn es um dieses Thema geht. Insbesondere Kinder können nur sehr schwer damit umgehen, wenn ein geliebter Mensch oder ein Haustier in ihrem Leben plötzlich nicht mehr da ist. Der Schmerz ist immer wieder groß und man kann sich nicht an den Verlust gewöhnen, selbst wenn man oft mit dem Tod konfrontiert wird. Es ist nicht leicht, über den Tod zu sprechen, doch Kommunikation hilft beim Verkraften und Verarbeiten der Trauer. Das vorliegende Buch will genau diese Kommunikation ein wenig einfacher machen, indem es sich dem Thema auf fantasievolle und empathische Weise nähert.

Das einfühlsame Buch „Die Kerzen im Himmel“ ist Patricia Stindts Versuch, das komplexe Thema zugänglicher zu machen und vor allem zu versuchen, für Kinder eine angenehmere Umgebung zu schaffen, wenn es um die Kommunikation über verstorbene Menschen und Tiere geht. Dieses wunderschön illustrierte Buch ist ein hilfreicher Begleiter für Eltern und andere nahestehende Angehörige. Selbstverständlich empfiehlt sich das Buch auch für Pädagogen, Therapeuten und Betreuer/innen in Kindertagesstätten.

„Die Kernen im Himmel" von Patricia Stindt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-8359-5 zu bestellen.

