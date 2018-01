DGSFG-Steuertipp für Januar 2018: Das sind die Tücken bei der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) (FOTO)

Die Kooperationsform des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)

als Zusammenschluss von Ärzten, Zahnärzten oder als Ein-Personen-MVZ

erfährt zunehmende Beliebtheit. Sie ist das geeignete Mittel, auf

zukünftige Entwicklungen der Praxis flexibel reagieren zu können. Die

Vorteile – zum Beispiel die unbegrenzte Anstellung von Ärzten oder

Zahnärzten, flexible Teilzeitregelungen, der Aufkauf von Praxen,

Niederlassungen, Beteiligungsmöglichkeiten oder die Praxisnachfolge –

sind vielfältig. Die Nachteile hingegen halten sich in Grenzen.

Vielmehr kommt es auf den richtigen und gut geplanten Start an.

Dieser entscheidet über Erfolg oder Misserfolg: Denn auf dem Weg von

der Idee bis zum Start eines MVZ lauern viele Stolpersteine. Am

Beispiel eines MVZ in der Rechtsform der GmbH beschreiben wir einige

Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Für Vertragsärzte gelten Einschränkungen und eine

Begründungs-Pflicht

Die das MVZ gründenden Ärzte und Zahnärzte haben

Vertragsarztsitze, die an eine Adresse gebunden sind und durch

Verzicht auf das MVZ übertragen werden müssen. In einem Bereich, in

dem Zulassungen jedoch „gesperrt“ und nur Nachbesetzungen zulässig

sind, kann der Verzicht zu Gunsten des MVZ insbesondere bei einer

unzureichenden Begründung zu Problemen führen. Im Fall von mehreren

Ärzten oder Zahnärzten mit unterschiedlichen Sitzen kommt es

möglicherweise zu einer genehmigungspflichtigen Sitzverlegung. Hier

gilt es, rechtzeitig die Möglichkeiten und Einschränkungen zu prüfen,

bevor ein Notar oder Anwalt bemüht wird.

Mitarbeiter rechtzeitig informieren und angestellte Ärzte

überzeugen

Grundsätzlich gehen die Arbeitsverhältnisse per Betriebsübergang

gemäß § 613a BGB auf das MVZ über, sofern bestimmte Formalien

eingehalten werden. Weniger beachtet wird jedoch oft, auch die

Mitarbeiter ausreichend und rechtzeitig zu informieren. Geschieht

dies unter Zeitdruck, könnten Mitarbeiter womöglich die Chance

nutzen, ihre Verträge neu zu verhandeln oder Abfindungen zu

generieren. Hier Druck auszuüben oder mit Änderungskündigungen zu

reagieren, kann den Betriebsfrieden nachhaltig beschädigen. Besonders

schwierig kann es werden, wenn sich angestellte Ärzte und Zahnärzte

nicht deutlich zum MVZ bekennen. Hier geht zwar das Arbeitsverhältnis

auf das MVZ über, nicht aber das Abrechnungsvolumen. Letzteres muss

gesondert beantragt werden, wofür schriftliche Erklärungen dieser

Arbeitnehmergruppe zwingend erforderlich sind. Die Erfahrungen

zeigen, dass hier rechtzeitig viel Überzeugungsarbeit notwendig wird.

Zukünftige Entwicklung der Praxis maßgebend für Besteuerung

Ein MVZ ist kein Steuersparmodell. Es führt in der Summe in etwa

zur gleichen Steuerlast, jedoch zeitlich etwas flexibler. Will ein

Mediziner seine Praxis in das MVZ mitnehmen, kann dies ohne

Steuerbelastung oder zu Verkehrswerten gelingen. Das bedeutet: Die

stillen Reserven der Praxis sind einmalig zu versteuern. Daraus

ergeben sich Vor- und Nachteile, die vorab individuell vom

Steuerberater zu prüfen sind. Nicht nur in Bezug auf Steuern, sondern

auch hinsichtlich der Entwicklung der Praxis. Denn wer möchte schon

die aktuellen Verkehrswerte der Praxis versteuern, wenn er diesen

Kaufpreis bei einem späteren Verkauf aufgrund einer negativen

Entwicklung eventuell gar nicht mehr erhalten würde?

Gefährlich wird es bei der Einbringung zu Buchwerten, wenn nicht

alle wesentlichen Betriebsgrundlagen auf das MVZ übertragen werden.

Dazu gehören zum Beispiel auch der Mietvertrag des Praxissitzes des

MVZ, Lizenzen oder Patente. Nicht selten nutzen Vermieter die Gunst

der Stunde, Doppelabsicherungen oder Mieterhöhungen aufgrund dieses

Anlasses zu verhandeln.

Stellen Sie sich auf eine doppelte Buchhaltung ein

Während für eine normale Arztpraxis eine

Einnahme-Überschuss-Rechnung (maßgebend sind Zahlungen) ausreicht,

erstellt ein GmbH-MVZ Bilanzen (maßgebend sind Leistungen). Der

Wechsel vom Einen zum Anderen ist nicht einfach und durch die

Einbringung der Altpraxis sowie durch zeitliche Verzögerungen bei der

Abrechnung von HVM, Degression und Patientenverträgen kommt es für

mindestens zwei Quartale zu Doppelbuchhaltungen. Dies ist technisch

anspruchsvoll und erfordert ein massives Umdenken bei den

Praxisinhabern.

Häufig gibt es Abtretungen von Honoraren an die Banken, sodass die

Umstellung auf eine neue Bank mit EC- oder Lastschriftzahlungen einen

Vorlauf von mindestens drei Monaten benötigt. Bestehen Darlehens-

oder Leasingverträge, können diese nur selten auf ein MVZ übertragen

werden. Deren Zurückbehaltung oder Weiterberechnung können erhebliche

steuerliche Probleme auslösen, die rechtzeitig gelöst werden müssen.

Das MVZ erfordert daher zwingend eine Liquiditätsplanung für die

ersten zwei Jahre.

Vorsicht mit den Patientendaten

Im Zuge der Umstellung wird gerne übersehen, dass MVZ und

Altpraxis nicht identisch sind. Um teils erheblichen Ärger zu

vermeiden, muss der Zugriff auf die Patientendaten – je nach

Zusammensetzung des MVZ – geregelt werden. Es ist zu empfehlen,

bestehende Daten bis zum Start des MVZ zu kopieren, zu trennen oder

zu migrieren. Die Herausforderungen an die Datentechnik sind nur

lösbar, wenn es ausreichend Zeit zur Umstellung gibt. Die Erfahrungen

zeigen, dass die Softwareprogramme rund um die Patientendaten viel

leisten können, darüber hinaus jedoch kaum Möglichkeiten beim

Zusammenschluss von Praxen oder bei der Praxisnachfolge bieten.

Weitere Umstellungen

Dies waren nur einige Beispiele für die Herausforderungen bei der

MVZ-Gründung. Von weniger entscheidender Bedeutung und daher eher

Fleißarbeit sind Änderungen im Bezug auf die Homepage, Briefpapier,

Visitenkarten, Praxisschilder, Patientenanschreiben, Flyer, Wartungs-

und Leasingverträge, Behandlungsverträge und so weiter.

Professionelle Unterstützung durch die Fachberater der DGSFG

Bei der Gründung eines MVZ oder der Überführung der eigenen Praxis

in ein MVZ gibt es viele Fallstricke, deren Lösung viel Wissen und

eine Menge an Erfahrung und vor allem Zeit in Anspruch nimmt. In

vielen Fällen ist es daher ratsam, sich von vornherein an einen

speziell für solche Situationen geschulten Fachmann zu wenden. Die

Experten der Deutschen Gesellschaft Selbständiger Fachberater für das

Gesundheitswesen (DGSFG) e. V. können Ihnen dabei helfen, die

MVZ-Gründung zu einem vollen Erfolg zu machen. Einen kompetenten

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter

www.dgsfg.de/fachberatersuche.

Pressekontakt:

Verena Busch/Jonas Kühn

Rothenburg & Partner Medienservice GmbH

Friesenweg 5F

22763 Hamburg

Tel.: 040 889 10 80

E-Mail: busch@rothenburg-pr.de

kuehn@rothenburg-pr.de

Original-Content von: Deutsche Gesellschaft Selbständiger Fachberater für das Gesundheitswesen (DGSFG) e. V., übermittelt durch news aktuell