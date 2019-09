Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Paritätischer fordert Familienpflegegeld zur Unterstützung pflegender Angehöriger

Ein „Familienpflegegeld“ zur besseren Vereinbarkeit

von Pflege und Beruf fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband

angesichts der extrem hohen Zahl pflegender Angehöriger. Laut

Statistischem Bundesamt werden 1,76 Millionen pflegebedürftige

Menschen von Angehörigen zu Hause gepflegt, was fast die Hälfte aller

Pflegebedürftigen in Deutschland ausmacht (3,41 Millionen Menschen).

In Anlehnung an das Elterngeld fordert der Verband einen

Rechtsanspruch auf Freistellung vom Arbeitsplatz und eine staatliche

Lohnersatzleistung. Darüber hinaus fordert der Paritätische die

Stärkung von Angeboten zur Entlastung pflegender Angehöriger, wie

Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

„Neben verlässlichen Entlastungsangeboten brauchen pflegende

Angehörige einen einklagbaren Rechtsanspruch, Zeit und materielle

Absicherung“, so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbands. Es könne nicht sein, dass pflegende

Angehörige deutlich schlechter gestellt werden als junge Eltern. Der

Verband fordert einen verbindlichen Rechtsanspruch für

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine drei Jahre befristete

Familienpflegezeit. Die Höhe der Lohnersatzleistung würde wie beim

Elterngeld im Regelfall 65 Prozent des letzten Nettoeinkommens

betragen, höchstens jedoch 1.800 Euro.

Die geltende Regelung zur Pflegezeit werde den lebenspraktischen

Anforderungen nicht gerecht, kritisiert der Paritätische, was sich

auch in der geringen Inanspruchnahme zeige. „Menschen dürfen nicht

genötigt werden, ihr Arbeitsverhältnis aufzugeben oder sich durch die

Aufnahme eines Darlehens verschulden zu müssen, um ihren Angehörigen

beizustehen“, so Schneider. „Der derzeitige Anspruch auf befristete

Freistellung ohne jegliche finanzielle Absicherung nützt den

Betroffenen im Ernstfall wenig.“ Alarmieren müsse vor diesem

Hintergrund, dass mehr als 280.000 Menschen auf Grund von

Pflegetätigkeiten dem Arbeitsmarkt nicht oder nur teilweise zur

Verfügung stehen und pflegende Menschen auf Hartz IV angewiesen sind.

Auch der durch das Bundesfamilienministerium berufene unabhängige

Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf habe in seinem

Bericht jüngst entsprechenden Handlungsbedarf formuliert und eine

Regelung orientiert am Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

empfohlen.

Neben einem Familienpflegegeld seien mehr und verlässlich

finanzierte Entlastungsangebote notwendig. „Kurzzeitpflege- und

Verhinderungspflegeplätze sind derzeit Mangelware, dabei tragen sie

nachweislich enorm zur Entlastung pflegender Angehöriger bei. Die

häusliche Pflegesituation fordert alle Beteiligten heraus und

strapaziert auf Dauer selbst die innigste Beziehung. Die

professionell abgesicherte, temporäre Auszeit bietet sowohl

Pflegenden als auch Pflegebedürftigen Entspannung“, so Schneider. Der

Paritätische begrüßt, dass im Koalitionsvertrag von SPD und Union

entsprechende Maßnahmen verankert seien. Unter anderem habe die Große

Koalition ein jährliches Budget angekündigt, über das pflegende

Angehörige zukünftig in der Lage sein sollen, flexibel

Entlastungsangebote in Anspruch nehmen zu können. Auch sei

angekündigt, Angebote für eine verlässliche Kurzzeitpflege zu

stärken. Entsprechende Eckpunkte lägen jedoch bis heute noch nicht

vor. Jetzt müsse die Große Koalition ihren Worten zügig Taten folgen

lassen.

