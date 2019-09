Mosambik: Humanitäre Situation vielerorts weiterhin dramatisch

Sechs Monate nach Zyklon Idai: Caritas leistet

Überlebenshilfe – Wiederaufbau in Planung – Papst startet Reise nach

Südostafrika

Die humanitäre Lage in vielen Teilen Mosambiks ist auch sechs

Monate nach dem Eintreffen des zerstörerischen Zyklons Idai weiter

prekär, warnt Caritas international. „Gerade in den lange von der

Außenwelt abgeschnittenen Regionen muss weiterhin dringend benötigte

Überlebenshilfe geleistet werden“, sagt Oliver Müller, Leiter von

Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes.

Mehr als 1,8 Millionen Menschen sind in Mosambik UN-Angaben zufolge

nach wie vor auf Unterstützung angewiesen.

Viele Organisationen, die unmittelbar nach der Katastrophe vor Ort

waren, haben reine Soforthilfe geleistet und waren nach ein paar

Wochen wieder verschwunden. „Die verbleibenden Organisationen stehen

daher vor einer riesigen Herausforderung“, so Oliver Müller. Die am

meisten vom Zyklon betroffenen Distrikte Buzi, Chibabava und

Sussundenga sind zudem Hochburgen der Opposition – sie werden von der

Regierung seit Jahren systematisch vernachlässigt.

Durch ihr dichtes Netzwerk an Partnerorganisationen kann Caritas

international auch in entlegenen und für andere schwer zugänglichen

Regionen des Landes wirksam Hilfe leisten. Neben der akuten Nothilfe,

also der Verteilung von Hilfsgütern wie Nahrungsmittel und

Hygieneartikel, verteilen lokale Mitarbeitende derzeit auch Saatgut

und Werkzeuge zur Bewirtschaftung von Feldern an die am stärksten

Betroffenen der Katastrophe, die zu großen Teilen von der

Subsistenzwirtschaft leben. Des Weiteren unterstützt Caritas

international mehrere Gesundheitsstationen in dem Land und leistet

damit auch einen Beitrag zur Seuchenbekämpfung. Insgesamt werden mit

der Hilfe derzeit rund 55.000 Menschen erreicht.

Auch im Bereich der Katastrophenprävention engagiert sich das

Hilfswerk. So wurden an mehreren Standorten gemeinsam mit hunderten

Familien Energiesparöfen gebaut, durch die sich die Vernichtung des

Baumbestandes und damit auch das Risiko von Hangrutschen infolge von

Erosion drastisch reduziert hat. „Wir sind zudem in Abstimmungen mit

den Vereinten Nationen und anderen Nichtregierungsorganisationen, um

schnellstmöglich mit dem Wiederaufbau beginnen zu können“, sagt

Müller. Die Planungen seien hier weit fortgeschritten.

Derweil macht sich in diesen Tagen eine Delegation um Papst

Franziskus auf den Weg nach Mosambik. Die Gruppe wird das Land vom 4.

bis zum 6. September be-suchen. Anschließend wird das

Kirchenoberhaupt auf die Inseln Madagaskar und Mauritius reisen.

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit mehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.

