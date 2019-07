Verfassungsgerichtsurteil gegen Dr. Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple offenbart: Volksvertreter müssen sich nicht von Landtagspräsidentin Muhterem Aras für Bagatellen den Mund verbieten lassen

Vom Landtagsbetrieb abwesend und für eine

Antwort auf ein Schreiben der AfD-Fraktion, was es denn mit den

Linksaktivisten auf sich habe, die am 17. Juli 2019 von der

Besuchertribüne Flugblätter auf die Abgeordneten warfen, fühlt sie

sich mit einer Pressemitteilung zur freudigen Kommentierung eines

komplexen juristischen Sachverhalts bemüßigt: Landtagspräsidentin

Muhterem Aras, die am 12. Dezember 2018 die Abgeordneten Stefan

Räpple und Dr. Wolfgang Gedeon von der Polizei aus dem Sitzungssaal

entfernen ließ. Räpple hatte die Präsidentin kritisiert, dem

FDP-Fraktionsführer Dr. Hans-Ulrich Rülke keinen Ordnungsruf erteilt

zu haben. Rülke, der im Anschluss mehrmals nach der Polizei rief,

hatte dreist behauptet, „die geistigen Vorläufer von Herrn Räpple

seien im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert“. Dr.

Wolfgang Gedeon bezeichnete daraufhin die Sitzungsleitung als Skandal

– Frau Aras könne so ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in

Deutschland. Sie boykottiere die Demokratie und mache das Parlament

kaputt. Beide gewählten Volksvertreter waren Frau Aras– vom Beifall

der Altparteien begleiteter Aufforderung, den Plenarsaal unverzüglich

zu verlassen, nicht nachgekommen und wurden von der Polizei aus der

Sitzung begleitet – samt dem Ausschluss von drei Sitzungstagen

einschließlich der Abstimmungen. Kritik an der Präsidentin, so

beschied Muhterem Aras dem Abgeordneten Dr. Wolfgang Gedeon, sei laut

der Geschäftsordnung nicht erlaubt. Und „Anatolien“ sei

„diskriminierend“. Die beiden Abgeordneten waren gegen die Maßnahme

vor den Landesverfassungsgerichtshof gezogen und der Form nach am

gestrigen 22. Juli 2019 unterlegen. Es wurden in der

Urteilsbegründung jedoch sehr interessante Dinge ausgesprochen, auf

die Emil Sänze, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD und

deren Pressepolitischer Sprecher, verweisen möchte.

Ordre de Mufti geht künftig nicht mehr

Das Urteil sei vielschichtig und am Ende profitiere, auch wenn

viele das noch nicht erkennen, die Freiheit des Parlaments, ist sich

Sänze sicher. „Auch wenn die beiden Abgeordnetenkollegen in ihrer

eigenen Sache unterlegen sind, so haben sie doch für die Rechte

unseres Parlaments einen entscheidenden Durchbruch erfochten. Das

Urteil macht unzweideutig Schluss mit Frau Aras– Auffassung, sie

dürfe im Plenum nicht kritisiert werden – seinerzeitiges Zitat Aras

zu Räpple: –Sie fordern jetzt gar nichts. Sie sind erst mal ruhig–.

Es wird also künftig nicht angehen, dass Frau Aras weiterhin

willkürlich Ordnungsrufe auf Wunsch ihrer grünen Fraktionskollegen

verteilt und kein Abgeordneter ein Widerwort geben soll. Das Abwürgen

von inhaltlichem Schlagabtausch par Ordre de Mufti ist jetzt

höchstrichterlich abgestellt“, äußert sich Sänze zufrieden.

Der Verfassungsgerichtshof schließt Willkür aus

Erstmals hält der Verfassungsgerichtshof in seiner

Pressemitteilung vom gestrigen Tag zu seinem Urteil wörtlich fest:

„Die Ordnungsmaßnahmen sind nicht das Mittel zur Ausschließung

bestimmter inhaltlicher Positionen. Der Landtag ist gerade der Ort,

an dem Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden sollen; dabei

sind auch Stilmittel wie Überspitzung, Polarisierung, Vereinfachung

oder Polemik zulässig. (…) Entgegen anderslautenden Stimmen in

Rechtsprechung und Literatur ist ein nachvollziehbarer Grund für ein

–absolutes Verbot– der Kritik an der Sitzungsleitung in der

Plenarsitzung nicht erkennbar. Eine im Landtag in sachlicher Weise

und in angemessenem Umfang vorgetragene Kritik an der

Sitzungsleitung, welche die parlamentarische Arbeit nicht stört, darf

nicht zum Anlass für eine parlamentarische Ordnungsmaßnahme genommen

werden. Der Präsident des Landtags besitzt im Rahmen der ihm

aufgegebenen unparteiischen und gerechten Amtsführung bei der

Anwendung von Ordnungsmaßnahmen einen vom Verfassungsgerichtshof zu

respektierenden Beurteilungs- und Ermessensspielraum (…). Diese

(d.h. wertende Betrachtung durch den Präsidenten) darf vom

Verfassungsgerichtshof nicht durch eine eigene Einschätzung ersetzt

werden. (…).“

Der Eklat war unangenehm, aber er hat Frau Aras– Rolle endlich

klargestellt

Dazu Emil Sänze: „Der Eklat war unangenehm, nicht zuletzt für die

AfD. Aber wir haben jetzt in wegweisender Weise geklärt bekommen,

dass wir Volksvertreter uns nicht mehr für Bagatellen den Mund

verbieten lassen müssen. Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem

Verweis auf ihr Ermessen nach meinem Dafürhalten gerade noch einmal

Frau Aras– Gesicht wahren wollen, um das Präsidentenamt nicht zu

beschädigen. Er hat ihr aber für den Rest der Legislatur klare

Leitplanken gesetzt. Dass die Dame – und damit auch indirekt ihr

Parteifreund Sckerl – von den Verfassungsrichtern höchstselbst

explizit an ihre Präsidentenpflicht zur unparteiischen und gerechten

Amtsführung erinnert werden musste – wie es die AfD-Fraktion in ihren

zahlreichen Protesten des Öfteren getan hat -,- war überfällig.

Inhaltlich ist das nicht weniger als eine Ohrfeige für ihre

Amtsführung, aber sie hat das schlicht nicht realisiert.“

