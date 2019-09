NOZ: Gewerkschaften fordern Konsequenzen aus „alarmierender“ Studie zu Altersarmut

Gewerkschaften fordern Konsequenzen aus

„alarmierender“ Studie zu Altersarmut

DGB-Vorstand Buntenbach drängt auf Stabilisierung des

Rentenniveaus sowie höhere Steuern für Vermögende und multinationale

Konzerne

Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die neue

Studie der Bertelsmann-Stiftung zu den Gefahren von Altersarmut als

„alarmierend“ bezeichnet. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach

sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Auf die wachsende Altersarmut

trotz positiver Arbeitsmarktentwicklung kann es nur eine Antwort

geben: Ein stabiles Rentenniveau in Kombination mit Instrumenten des

Solidarausgleichs.“

Buntenbach forderte, wer lange Jahre in die gesetzliche

Rentenversicherung eingezahlt habe, müsse sich darauf verlassen

können, eine Rente zu bekommen, die über der Grundsicherung liege –

auch bei niedrigem Erwerbseinkommen. „Dafür muss unsere Gesellschaft

bereit sein, die Alten und Erwerbsgeminderten weiter am Wohlstand und

wirtschaftlichen Wachstum teilhaben zu lassen.“ Die Einschätzung,

dies gehe vor allem zulasten der Jüngeren, kritisierte Buntenbach als

falsch. Nach ihren Worten geht es jetzt gerade darum, die Kosten

gerecht zu verteilen, etwa „durch moderat steigende Beitragssätze der

aktiv im Erwerbsleben Stehenden, die zur Hälfte vom Arbeitgeber

bezahlt werden“. Die Gewerkschafterin plädierte außerdem dafür, große

Vermögen und multinationale Konzerne für diese

gesamtgesellschaftliche Aufgabe über Steuern mit in die Verantwortung

zu nehmen.

Selbst bei weiter positiver Konjunktur könnte der Anteil der von

Armut bedrohten Rentner bis 2039 von aktuell 16,8 auf 21,6 Prozent

wachsen, wie aus Berechnungen des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

Besonders betroffen sind demnach Geringqualifizierte, Alleinstehende

sowie Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell