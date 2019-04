Viel zu laut! – Tipps gegen störenden Lärm in Großraumbüros (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:

Sie sehen schick aus, die modernen Großraumbüros mit Relax- und

Fitnesszone, ohne Trennwände und Schreibtische. Hier sollen

Kommunikation und kreatives Miteinander besonders gut funktionieren.

Allerdings leiden vielerorts Konzentration und Wohlbefinden der

Beschäftigten, weil die Akustik und damit Geräuschkulisse in vielen

dieser hippen Work Spaces schlecht ist. Warum das so ist und was sich

dagegen tun lässt, verrät Ihnen (am / vorm / zum „Tag gegen Lärm“ am

24. April) Oliver Heinze.

Sprecher: Es gibt gute Gründe dafür, dass der Lärm in modernen

Großraumbüros manchmal kaum auszuhalten ist, sagt Dr. Andrea Wolff

vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung:

O-Ton 1 (Dr. Andrea Wolff, 33 Sek.): „Das moderne Großraumbüro

soll vor allen Dingen erst einmal schick aussehen, vielleicht auch

futuristisch den Zeitgeist der Firma widerspiegeln. Und deswegen

werden vor allen Dingen schallharte Materialien verbaut, wie zum

Beispiel Glas und Stahl, Beton und Stein. Leider verhalten sich diese

Materialien akustisch eher wie ein Spiegel. Das heißt, sie

reflektieren die Geräusche, die auf sie eintreffen, einfach wieder

zurück in den Raum. Und wenn sich nun viele sprechende Personen im

Raum befinden, zusammen mit den typischen Büro-Geräuschquellen, dann

haben wir im Raum ganz schnell einen Geräuschteppich, der beim

Arbeiten stört.“

Sprecher: Das größte Problem bei Lärm ist übrigens, dass er uns

richtig Stress bereitet.

O-Ton 2 (Dr. Andrea Wolff, 29 Sek.): „Und dieser Stress führt dann

wiederum zu weiteren Problemen. Also zum Beispiel können sich unsere

Blutgefäße verengen, der Blutdruck kann steigen oder auch die Muskeln

verspannen. Und wir kennen das alle in Form von zum Beispiel

Kopfschmerzen oder Nervosität. Unter Lärm reagiert der Mensch

leichter gereizt, ermüdet schneller oder wir können uns einfach nicht

mehr so gut konzentrieren. Dadurch machen wir bei der Arbeit

schneller Fehler und werden mit unserer Arbeit einfach nicht so

schnell fertig. Das baut dann wieder neuen Stress auf – und so

geraten wir in eine Art Teufelskreis.“

Sprecher: Natürlich kann man die lauten Kollegen sicher mal

bitten, etwas leiser zu sein, für eine dauerhafte Lösung des Problems

ist aber eher der Arbeitgeber gefragt.

O-Ton 3 (Dr. Andrea Wolff, 26 Sek.): „Zunächst sollte man mal

erkennen, dass man ein Problem mit Lärm im Büro hat. Und durch

Gespräche mit den Kollegen vor Ort kann man dann herausfinden, was

denn die konkreten Probleme sind. Also ob das zum Beispiel der

telefonierende Nachbar ist oder die Kollegen, die ständig zum Drucker

laufen. Und wenn ich diese konkreten Probleme erkannt habe, dann kann

ich da auch Abhilfe schaffen – zum Beispiel auch, indem ich mir

Beratung ins Haus hole durch die Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen.“

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Infos zur richtigen akustischen Gestaltung von Büros finden

Sie im Netz unter www.dguv.de.

