Birgit Bessin: „Wenn Kinder arm machen, dann ist die Politik die falsche!“

Eine Untersuchung des Familienbundes der

Katholiken und des Deutschen Familienverbandes zeigt, dass

Normalverdiener mit hohen mittleren Einkommen ganz schnell an der

Armutsgrenze leben können, wenn die Paare zwei oder mehr Kinder

bekommen. Verdient ein Paar im Jahr 35.000 Euro und hat zwei Kinder

oder verdient es um die 50.000 und hat drei Kinder, reicht das Geld

zum Leben schlicht nicht aus. Die Familien werden arm oder müssen

sich verschulden, um überleben zu können. Grund sind auch die immens

hohen Steuern und Abgaben.

Dazu erklärt die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im

Landtag Brandenburg, Birgit Bessin:

„Wenn wir Deutschen auch morgen noch die Mehrheit im eigenen Land

stellen wollen, dann müssen wir die Geburtenrate erhöhen. Zwei oder

mehr Kinder pro Familie können die verheerende demografische

Entwicklung noch aufhalten. Die Altparteien tun gerne so, als hätten

sie das Problem erkannt und würden –Familienpolitik– machen, doch das

ist nichts als Augenwischerei. Die vorliegende Studie lässt daran

keinen Zweifel. Wenn die Merkel-GroKo zulässt, dass eine deutsche

Familie arm wird, weil sie zwei oder drei Kinder hat, dann steckt der

Fehler doch im System. Was Merkel und ihre Minister da betreiben, ist

tatsächlich die aktive Abschaffung unseres Volkes. Deutschland

braucht aber zielführende Familienpolitik. Wer Kinder bekommt, soll

deutlich merkliche Abschläge auf seine Sozialabgaben bekommen und

eine ernst zunehmende finanzielle Förderung: Die AfD fordert

beispielsweise schon seit langem einen Familiengründungskredit, der

sich selbst über die Geburten von Kindern abzahlt. Die AfD

Brandenburg hat einen Zukunftsplan – die Altparteien tun nur so.

Kinder sind der größte Reichtum unseres Lebens – wer zulässt, dass

sie die Menschen arm machen, darf keine politische Zukunft haben.“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell