„Von Herzensrettern und Lebensrettern…“ – Leben retten kann jeder! (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag:

50.000 Menschen erleiden jedes Jahr hier in Deutschland einen

Herz-Kreislauf-Stillstand und dann zählt jede Sekunde. Bis die

Rettungskräfte eintreffen, müssen beherzte Ersthelfer einspringen und

mit der Wiederbelebung beginnen. So könnten jedes Jahr rund 10.000

Menschen gerettet werden. Könnten! Denn in nur 37 Prozent aller Fälle

haben Ersthelfer tatsächlich eine Reanimation durchgeführt, so

Erhebungen des Reanimationsregisters der Deutschen Gesellschaft für

Anästhesiologie. Aber warum sind wir Deutschen so zurückhaltend, wenn

es um Erste Hilfe und Wiederbelebung, geht und wie kann man das

ändern? Helke Michael berichtet.

Sprecherin: 44 Prozent der Deutschen haben Angst, etwas falsch zu

machen, wenn sie Erste Hilfe leisten, so eine Forsa-Umfrage. Ein

Viertel fürchtet sogar, dann haften zu müssen. Und jeder Fünfte

schreckt vor ansteckenden Krankheiten zurück. Unbegründete Ängste, so

Ralf Sick von den Johannitern.

O-Ton 1 (Ralf Sick, 28 Sek.): „Es hat bisher noch keinen einzigen

Richter gegeben, der bis heute einen Ersthelfer verurteilt hat, weil

er vielleicht irgendetwas falsch gemacht hat. Ganz im Gegenteil:

Gaffer werden wegen unterlassener Hilfeleistung schon verurteilt. Und

gegen ansteckende Krankheiten kann man ja auch etwas tun. Also zum

Beispiel gibt es Einmalhandschuhe, die in jedem Erste-Hilfe-Kasten

sich befinden. Und es gibt Beatmungshilfen, die sind

scheckkartengroß, passen also in jedes Portemonnaie und so hat man

sie überall auch dabei.“

Sprecherin: Um Erste Hilfe und auch die Reanimation hierzulande

selbstverständlicher zu machen, haben die Johanniter, als Mitglied

der BAGEH – ein Zusammenschluss der großen Hilfsorganisationen

Deutschlands – das Konzept „Von Herzensrettern und Lebensrettern“

entwickelt.

O-Ton 2 (Ralf Sick, 33 Sek.): „Das Ganze ist jetzt nicht ein

einzelner Kurs, sondern wir wollen ganz einfach in die Wiederbelebung

starten und danach soll derjenige Lust bekommen, weitere

Trainingsstufen auch zu durchlaufen. Und so kann man im Kurs

–Herzensretter Bronze– schon die Wiederbelebung nur mit dem Drücken

trainieren, bei Silber kommt dann die Beatmung und bei Gold der

automatische externe Defibrillator dazu. Und bei Platin werden

Lebensretter für alle Notfälle fit gemacht. Und mit diesem Konzept

wollen wir ganz besonders junge Menschen an Schulen erreichen.“

Sprecherin: Das Besondere daran ist das Multiplikatorenmodell.

O-Ton 3 (Ralf Sick, 25 Sek.): „Wer kann eigentlich hier die

Interessierten trainieren? Und wir wollen ganz besonders auf junge

Menschen setzen. Junge Menschen, die Gleichaltrige zum Beispiel in

der Schule ausbilden. Und diese sogenannte Peer-Education hat eine

tolle Wirkung. Das ist sehr authentisch. Das kommt bei denen, die

trainieren, sehr gut an. Uns deshalb wollen wir ganz besonders da

drauf bauen, solche Juniortrainer zum Einsatz zu bringen.“

Sprecherin: Mitmachen kann übrigens jeder. Und so kann schon im

Kindesalter vermittelt werden, wie wichtig Erste Hilfe ist und was

jeder leisten kann, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind.

Abmoderationsvorschlag:

Jede Sekunde zählt, ob bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder

einem anderen Unfall – das Motto lautet „Leben retten kann jeder“.

Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.johanniter.de/erstehilfe.

