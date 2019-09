VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN: GLOBAL DAWN – Die Abtrünnigen

Freie Meinungsäußerung existiert für die Bürger Westeuropas in der Welt von „VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN Die Abtrünnigen“ nicht mehr. Alle Menschen sollen wie Schafe auf das Ziel einer weltweiten Friedensutopie zuarbeiten. Die meisten Menschen haben sich mit dem Status Quo angefreundet, doch die grundlegenden Einschränkungen für die Bevölkerung sorgen für drei Auswanderungswellen. Wer beim Friedensprojekt nicht mitspielen will, muss sich zwischen Bequemlichkeit und Freiheit entscheiden. Max, Pavel und ihre Familien wählen die Freiheit, was sie automatisch auf die Seite des Widerstands setzt.

Wir folgen in D. Bullcutters dystopischem Roman dem Schicksal dieser Familien und lesen, wie sie sich mutig gegen die Mehrheit stellen und ihren eigenen Pfad beschreiten. „VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN Die Abtrünnigen“ zeigt auf spannende Weise, wie Propaganda gesamte Länder unterwerfen und Menschen in willenlose Roboter verwandeln kann. Die clevere und gut durchdachte Handlung regt zum Nachdenken über die aktuellen Zustände in der Welt an, liefert zugleich aber auch jede Menge Lesefreude.

„VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN Die Abtrünnigen“ von D. Bullcutter liegt in zwei Ausführungen vor. Bei dieser Version handelt es sich um eine Sonderausgabe des Romans, die in Grafik und Layout an das Sachbuch „WAS WAR UND WAS KOMMEN WIRD“ angelehnt ist. Die Lektüre des weiterführenden Sachbuchs ist empfehlenswert für alle, die sich gern intensiver mit der Thematik des Romans beschäftigen möchten.

