VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN 2 – Transhumanismus

„VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN 2“ ist eine Sonderausgabe der Fortsetzung der GLOBAL DAWN Reihe. Im ersten Teil der GLOBAL DAWN-Reihe haben die Leser die Gruppe der Abtrünnigen kennengelernt. Diese leben in einer Welt, in der es keine freie Meinungsäußerung für die Bürger Westeuropas gibt. Die Abtrünnigen haben sich gegen diesen Status Quo aufgelehnt. In der packenden Fortsetzung ersetzt eine neue Machtelite die Alte und treibt die Globalisierung voran. Dies geschieht auf eine Weise, die nicht nur sprichwörtlich unter die Haut geht. Die noblen Ziele scheinen recht attraktiv zu sein. Fortschritt, soziale Gerechtigkeit, medizinische Gerechtigkeit, absolute Gleichheit von Menschen und Bedürfnissen stehen auf der Agenda – und das alles weltweit! Doch welchen Preis müssen die Menschen dafür bezahlen? Wie frei wird die Menschheit am Ende wirklich sein?

Der Roman „VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN 2 Transhumanismus“ von D. Bullcutter ist eine würdige Fortsetzung der packenden dystopischen Reihe. Sie können sich auf eine Special Edition freuen, die im passenden Look zum Sachbuch gestaltet wurde. Es ist eine besondere Ausgabe für Fans, treue Liebhaber und jene, die es noch werden möchten. Der packende und intelligent inszenierte Zukunftsroman über eine Bevölkerung ohne eigenen Willen hält für alle Sci-Fi-Fans noch viele weitere abenteuerliche Handlungen und philosophische Hintergründe bereit.

„VON JENEN DIE UM FREIHEIT KÄMPFEN – GLOBAL DAWN 2 Transhumanismus (SPECIAL EDITION)" von D. Bullcutter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-9798-7 zu bestellen.

