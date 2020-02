Vorsicht vor der Bürokratie / Kommentar von Isabell Jürgens zu Amtsärzte in Berlin

Der vollständige Kommentar: Angesichts von rund 500 unbesetzten Vollzeitstellen

in den Berliner Gesundheitsämtern – rund 50 davon für Ärzte – ist die

überraschende Einigung, die Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Montag

präsentieren konnte, ein erster positiver Schritt. Rein rechtlich dürfen Berlins

Amtsärzte nun besser bezahlt werden. Zu den wichtigen Aufgaben der Berliner

Gesundheitsämter zählen die Einschulungsuntersuchungen, die Erfassung

meldepflichtiger Erkrankungen sowie die Hygieneüberwachung in Kliniken und

Praxen. Alles wichtige Aufgaben, für die sich mit der erzielten Einigung für die

Gewährung eines außertariflichen Entgeltes hoffentlich wieder mehr Bewerber

interessieren als in den vergangenen Jahren. Nun kommt es aber darauf an, dass

die Bezirke die Möglichkeit eines solchen “Sonderarbeitsvertrages” auch

problemlos ausschöpfen können. Anlass zur Skepsis besteht nämlich durchaus: “Der

Sonderarbeitsvertrag soll nur ausnahmsweise in besonderen Einzelfällen zur

Gewinnung und Bindung von Personal abgeschlossen werden dürfen”, schreibt die

Senatsverwaltung. Und baut hohe bürokratische Hürden auf. So darf das

außertarifliche Entgelt nur dann gewährt werden, wenn für das zu besetzende

Aufgabengebiet klinische Kompetenzen unverzichtbar, ärztliche Untersuchungen

oder medizinische Behandlungen durchzuführen sind oder “der geordnete Gang der

Verwaltung oder die Erfüllung der dem Land Berlin obliegenden unabweisbaren

Aufgaben andernfalls nicht mehr gewährleistet werden” können. All dies müssen

die Dienststellen prüfen und schriftlich dokumentieren. Nach einer schnellen und

unproblematischen Lösung für den Personalmangel in den Gesundheitsämtern klingt

das wahrlich nicht. Dabei steht der öffentliche Dienst im harten Wettbewerb um

die besten Fachkräfte.

