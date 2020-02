Mehr Fairness im Handel / Leitartikel von Beate Kranz zu Lebensmittelpreisen

Kurzform: Milliardenschwere Subventionen sollten nicht mehr mit

der Gießkanne an alle Landwirte verteilt werden. Vielmehr müssten sie gezielt an

Bauern gehen, die bereit sind, ihr Tiere artgerecht aufzuziehen, und die ihr

Getreide, Obst und Gemüse mit möglichst wenig Pestiziden behandeln oder sogar

ganz darauf verzichten. Alle Agrarprodukte sollten zudem nach dem Vorbild der

Eier-Kennzeichnung markiert werden, unter welchen Bedingungen sie gewachsen oder

gezüchtet wurden. Nur so hat der Verbraucher überhaupt die Chance, sich bewusst

für gute Lebensmittel von höherer Qualität zu entscheiden. Dann wächst

vielleicht auch die Bereitschaft, gern etwas mehr für Lebensmittel auszugeben.

Der vollständige Leitartikel: Wenn im Supermarkt zwei Kilo Äpfel für 1,11 Euro

angeboten werden, ein Kilo Möhren für 69 Cent oder 4ein Kilo Hühnerfleisch für

1,99 Euro – spätestens dann müsste sich jeder Verbraucher fragen, wie dies

möglich ist. Kann es sein, dass Lebensmittel so billig produziert werden? Können

Bauern davon leben? Verdient hier überhaupt noch jemand? Tatsächlich sind solche

Lockangebote in Supermärkten und Discountern keine Ausnahme. Lebensmittel sind

in Deutschland im Vergleich zu manchen Nachbarländern wie Österreich oder die

Schweiz deutlich günstiger. Hintergrund für diese Entwicklung ist vor allem der

harte Konkurrenzkampf unter den Lebensmittelketten Aldi, Lidl, Rewe und Edeka,

der seit Jahren tobt. Mit immer neuen Rabattaktionen versuchen die “großen Vier”

Kunden zu gewinnen und ihre Marktanteile auszubauen. Profiteure dieser

Preisschlacht sind bislang die Verbraucher. Für sie gehören Rabatte zum Alltag.

Und manche Schnäppchenjäger steuern nicht nur zu Festtagen gezielt jene Händler

an, die Fleisch oder Schaumwein gerade zu unschlagbar günstigen Preisen

verhökern. Man kann es keinem verdenken, sie verhalten sich marktgerecht. Doch

die Rabattschlachten haben längst auch negative Seiten. Da Handelskonzerne nicht

nur auf Kundenfang sind, sondern auch möglichst hohe Profite anstreben, üben sie

auf Lebensmittelhersteller und Bauern zunehmend stärkeren Druck aus, ihre

Produkte immer günstiger anzubieten. So günstig, dass deren Gewinne schrumpfen –

und insbesondere die Landwirte an den Rand der wirtschaftlichen

Überlebensfähigkeit geraten. Kleine regionale Lebensmittelanbieter – wie man sie

oft auf Wochenmärkten antrifft – haben teilweise überhaupt keine Chance, von den

Großen gelistet zu werden, um ihre Waren an den Mann und die Frau zu bringen.

Die Kräfteverhältnisse sind dabei mehr als unfair. Die kleinen Bauern gegen die

milliardenschweren Handelskonzerne – ein Kampf zwischen David und Goliath. Wer

nicht billig genug produziert, fliegt aus dem Sortiment. Und die Giganten können

sich offenbar immer mehr erlauben und Bedingungen stellen. Wer mit seinen

Produkten in den Regalen der großen Filialketten landen will, muss zahlen. Mal

für Werbung, mal schlicht als Eintrittsgeld. Diese Praxis hat die EU bereits im

vergangenen Jahr mit einer neuen Richtlinie verboten. Nun sollte sich die

Bundeslandwirtschaftsministerin dringend beeilen, diese Regelung möglichst

schnell auch in deutsches Recht umzusetzen, um wenigstens für etwas fairere

Geschäftsregeln zu sorgen. Das Problem für eine höhere Wertschätzung von

Lebensmitteln oder gar einer artgerechteren Tierhaltung ist damit aber nicht

gelöst. Denn: Selbst höhere Preise in Supermärkten sind keine Garantie dafür,

dass deshalb auch die Bauern tatsächlich mehr Geld für ihre Kartoffeln und ihr

Getreide erhalten. Hier ist ein grundsätzliches Umdenken in der Agrarpolitik

gefragt. Milliardenschwere Subventionen sollten nicht mehr mit der Gießkanne an

alle Landwirte verteilt werden. Vielmehr müssten sie gezielt an Bauern gehen,

die bereit sind, ihr Tiere artgerecht aufzuziehen, und die ihr Getreide, Obst

und Gemüse mit möglichst wenig Pestiziden behandeln oder sogar ganz darauf

verzichten. Alle Agrarprodukte sollten zudem nach dem Vorbild der

Eier-Kennzeichnung markiert werden, unter welchen Bedingungen sie gewachsen oder

gezüchtet wurden. Nur so hat der Verbraucher überhaupt die Chance, sich bewusst

für gute Lebensmittel von höherer Qualität zu entscheiden. Dann wächst

vielleicht auch die Bereitschaft, gern etwas mehr für Lebensmittel auszugeben.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4510300

OTS: BERLINER MORGENPOST

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell