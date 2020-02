Landarzt dringend gesucht Fast 400Ärzte fehlen in Bayern. Mit Quoten, Zuschüssen und Darlehen für Landärzte soll sich das ändern, doch die einfache Lösung gibt es nicht. Von Katia Meyer-Tien

Coronavirus, Grippe oder doch bloß eine Erkältung? Wer sich

krank fühlt, der geht zum Hausarzt. Doch was, wenn es keinen mehr gibt? Oder

viel zu wenige? In Roding, zum Beispiel, fehlen aktuell zwei Ärzte, in

Schwandorf drei. Im Planungsbereich Tirschenreuth sind es sogar sieben Ärzte,

die die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) dringend sucht. Im Landkreis

Cham sei die Versorgung momentan gewährleistet – allerdings von Ärzten, die im

Durchschnitt 60,2 Jahre alt sind, schreibt die KVB. Bayernweit sind es rund 400

Stellen, die nicht besetzt werden können, weil es an qualifizierten Ärzten

fehlt. Und die meisten Ärzte fehlen in kleinen Gemeinden im ländlichen Raum. Die

Gründe dafür sind vielfältig. Für manch jungen Arzt ist die Arbeit in urbanen

Gegenden mit Kontakt zu Kollegen, guter Infrastruktur,

Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Schulen und kulturellen Angeboten attraktiver.

Für viele sind Kooperationsmöglichkeiten mit Fachärzten wichtig, auch wegen der

Regresspflicht: Muss ein Arzt im ländlichen Raum teure Spezialmedikamente selber

verschreiben, ist sein Budget schnell ausgeschöpft, teure Nachforderungen der

Krankenkassen drohen. Manch einer scheut die Bürokratie, die Arbeitszeiten und

vielleicht auch die Verantwortung, der einzige Arzt im Umkreis vieler Kilometer

zu sein. Und nicht zuletzt spielt auch der Partner eine große Rolle, der am

Praxisstandort ebenfalls einen passenden Arbeitsplatz finden muss. Betroffene

Kommunen tun viel, um Ärzten den Start in ihrer Region zu erleichtern, von

Hilfen bei der Praxisgründung über verbilligten Baugrund bis hin zu zinslosen

Darlehen. Mit der gerade beschlossenen Landarztquote, die bis zu 5,8 Prozent der

bayerischen Medizinstudienplätze für Studierende reserviert, die sich

verpflichten mindestens zehn Jahre als Hausarzt in einer medizinisch

unterversorgen Region zu arbeiten, versucht auch die Staatsregierung

gegenzusteuern. Der Erfolg ist ungewiss, Kritiker sind skeptisch, wie sinnvoll

es ist, dass sich junge Menschen noch vor Beginn ihrer Ausbildung für so lange

Zeit nach dem Studienende festlegen. Die KVB hingegen setzt auf wohnortnahe

Ausbildung und befürwortet die Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin

an der Universität Regensburg. Momentan unterrichten hier Lehrbeauftragte an der

Lehr- und Forschungseinheit Allgemeinmedizin, in 61 Lehrpraxen in der Region

können die Studierenenden Blockpraktika absolvieren. Rund 25 Prozent der

Regensburger Medizinabsolventen lassen sich so zu Allgemeinmedizinern ausbilden.

Das sind überdurchschnittlich viele, die Einrichtung eines Lehrstuhls könnte die

hausärztliche Tätigkeit für Studierende noch attraktiver und die Region für

Ärzte allgemein interessanter machen. Die theaterliebende Medizinstudentin, der

Allgemeinarzt mit der ambitionierten Ingenieurin als Partner, sie alle werden

wohl trotzdem zurückschrecken vor dem Leben als Landarzt. Die Zielgruppe müssen

jene jungen Menschen sein, die in der Nähe ihres Heimatortes bleiben wollen oder

die gerade die ländlichen Strukturen schätzen. Sie brauchen Vorbilder:

Hausärzte, die schon in den Schulen Werbung machen, Praktika anbieten und von

den positiven Seiten ihrer Arbeit berichten – von der Verbundenheit mit den

Menschen, von dem breiten Spektrum, das es mit sich bringt, erster

Ansprechpartner für alle medizinischen Belange zu sein. Und sie brauchen

Strukturen, die es möglich machen, Gemeinschaftspraxen oder Versorgungszentren

einzurichten. Die wiederum geregelte Arbeits- und Urlaubszeiten ermöglichen und

all jene auffangen, die vor der selbstständigen Arbeit in der eigenen Praxis

zurückschrecken. Auch weniger Bürokratie und mehr Hilfe im Alltag, durch

medizinische Hilfskräfte oder den Einsatz von Telemedizin können den

Landarztberuf attraktiver machen: Es sind viele kleine Dinge, die

ineinandergreifen müssen, um die medizinische Versorgungskrise auf dem Land in

den Griff zu bekommen.

