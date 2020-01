Vorstellung des “Future Talents Report 2020” in Berlin / Präsentation der deutschlandweit größten Studie zur Arbeitsqualität während Praktika am 6. Februar – Keynote von Thomas Sattelberger (MdB)

Am 6. Februar ist es wieder so weit: Der jährlich erscheinende

Future Talents Report der HR Unternehmenberatung Clevis – Deutschlands größte

Studie rund um Praktikanten und deren Arbeitswelt – wird der Öffentlichkeit in

Berlin vorgestellt. Der Rahmen der Vorstellung ist das “Future Talents Forum”,

das sich mit hochkarätigern Vorträgen mit der Zukunft von gefragten

Nachwuchskräfte befasst. Ort der Präsentation ist das Berliner Microsoft Atrium,

unweit des Brandenburger Tors (Unter den Linden 17). Die Studie wird bereits zum

neunten Mal in Folge erhoben und ist seit 2010 ein unverzichtbarer Gradmesser

für die Arbeitsqualität von Nachwuchskräften in Deutschland, die sich in ihrer

Berufsorientierungphase befinden. Die Keynote zur Veranstaltung spricht Thomas

Sattelberger (MdB sowie früherer Personalvorstand der Telekom AG und Continental

AG ).

Wir laden alle Medienvertreter herzlich ein, am 6. Februar ab 11:00 Uhr unser

Gast zu sein und im Nachgang über die Veranstaltung sowie die Ergebnisse der

Studie zu berichten. Bitte schicken Sie uns dazu eine formlose Mail an

st@hr-praesenz.de mit der Anmeldung Ihrer Teilnahme. Wir bestätigen umgehend.

Mehr über die Veranstaltung in deren Rahmen die Studie vorgestellt wird, finden

Sie hier: www.futuretalentsforum.de

Vorab zur inhaltlichen Einordnung bereits einige Studienergebnisse:

“Generation Greta” strebt auf den Arbeitsmarkt: Praktikanten, die bei einem

Arbeitgeber mit einem hohen Umweltbewusstsein arbeiten, fühlen sich deutlich

wohler als andere. In umweltbewussten Unternehmen sind 93% der Studienteilnehmer

zufrieden mit ihrem Arbeitsverhältnis – in Unternehmen mit gegenteiliger

Ausrichtung liegt die Zufriedenheit dagegen bei 48%.

Anzahl der Überstunden steigt: Die Anzahl der Überstunden für Praktikanten und

Werkstudenten ist stark angestiegen. Während im vergangenen Jahr noch ein

Drittel von ihnen Überstunden machten, liegt dieser Anteil mittlerweile bei 44%.

Immerhin: 88% können ihre Arbeitszeit flexibel gestalten.

Gehaltsniveau leicht ansteigend: Das durchschnittliche Gehalt von

Nachwuchstalenten ist im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht angestiegen. 2020

beträgt es im Durchschnitt 1.053,22 EUR für Praktikanten. 2019 lag es bei

1.027,77 EUR, 2018 bei 1.098.67 EUR und 2017 bei 1.032.52 EUR.

Über die Studie

Für den “Future Talents Report” wurden im Zeitraum von Mai bis Oktober 2019

4.624 Teilnehmer befragt, die einen Fragebogen von 82 Fragen rund um ihre

Praktikumserfahrung beantworteten. Dabei ging es um die Merkmale des jeweiligen

Arbeitsverhältnisses, die Arbeitgeberqualität, das Markenimage sowie

demografische Daten. Von den Teilnehmern waren 71% Praktikanten sowie 29%

Werkstudenten. Ihre durchschnittliches Arbeitsverhältnis betrug 4,8 Monate.

Über CLEVIS Consult

Die CLEVIS GmbH steht für deutschlandweit einzigartige Expertise in allen Fragen

zum Thema Future Talents. In der größten deutschen Studienreihe mit

Fokuszielgruppe Talente von morgen wurden bisher mehr als 55.000 Praktikanten

und Werkstudenten zu ihren Einschätzungen der Arbeitgeberqualität und

Arbeitgeberattraktivität befragt. Auf Basis von fast zehn Jahren detaillierter

Studienarbeit bietet die CLEVIS GmbH mit dem Future Talents Report den deutschen

Arbeitgebern die relevanten Antworten zum erfolgreichen Umgang mit der

Generation Y und Z, um die Talente von morgen schon heute für das eigene

Unternehmen gewinnen zu können. Für Absolventen, angehende Praktikanten und

Werkstudenten ist ein durch die CLEVIS GmbH verliehenes Arbeitgebersiegel zur

unabhängigen, anerkannten Auszeichnung eines Top-Arbeitgeber geworden.

