Vortrag?Wissen?Wollen?Können?Tun: Wie tickt unser Gehirn-? im BDS-Haus am Di 18.09.2018 um 19:00 Uhr

Der Unterschied zwischen Wissen und Können sowie Wollen und Tun kann bekanntlich gewaltig sein. Nicht alles was einfach klingt ist es auch. Unbewusst ?passieren? Dinge, die wir nur schwer (bewusst) steuern können. Es gibt erstaunliche Erkenntnisse der Neurowissenschaft, die im Hinblick auf Leistung, Kommunikation und Zufriedenheit von Bedeutung sind. Stephan Ehlers zeigt am

Dienstag, 18. September 2018, um 19.00 Uhr

im BDS-Verbandshaus in der Schwanthalerstr. 110, 80339 München

in vergnüglicher und dennoch seriöser Art, wie das Gehirn funktioniert und warum Wissen zwischen Menschen nicht so problemfrei übertragbar ist, wie wir uns das im Büroalltag vorstellen. Hier kann man sich kostenfrei anmelden: www.BDS-180918.FQL.de

Erleben Sie live, wie es sich anfühlt, erfolgreich ? mit natürlicher Energie ? Projekte mit Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem werden die ?Grundgesetze der Wissensübertragung? erklärt und auch persönlich erlebt. Freuen Sie sich auf einen informativ-unterhaltsamen Abend.

Stephan Ehlers ist Experte für Lernen und Gehirn-Wissen und hat seit 20 Jahren als Speaker, Trainer, Profi-Jongleur und Moderator namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er ist Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

Die Teilnahme an diesem Vortrag ist kostenfrei!

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:

> Vortrag & Training

> Moderation & Infotainment

> Originelle Eventformate

> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf „gehirngerechtes Lernen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.