Vorverkauf startet / Erste Zusagen: Christina Stürmer und Santiano kommen zur José Carreras Gala (FOTO)

Christina Stürmer und die Gruppe Santiano sind die ersten Stars,die für die 24. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) zugesagthaben. Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis findet am 12.Dezember 2018 in den Bavaria Studios statt und wird live bei SAT.1Gold (www.sat1gold.de) im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.Karten für die große Gala können ab sofort bei der José CarrerasLeukämie-Stiftung unter jcg@carreras-stiftung.de oder unter Tel. 089272 904 – 0 reserviert werden und sind ab August 2018 bei MünchenTicket (www.muenchenticket.de) erhältlich.

José Carreras: „Die Gala ist für mich der jährliche Höhepunkt in

der Vorweihnachtszeit. Ich freue mich schon jetzt auf meine vielen

internationalen und nationalen Künstlerfreunde, die uns auch in

diesem Jahr wieder im Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und

Knochenmarkserkrankungen unterstützen. Uns alle eint ein Ziel:

Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.“

Mit der José Carreras Gala und vielen weiteren Benefiz-Aktionen

hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zwei Jahrzehnten

bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden generiert. „Wir

konnten damit bereits über 1.200 Forschungs- und Sozialprojekte

unterstützen“, erklärt Dr. Gabriele Kröner. Der Geschäftsführende

Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung weiter: „Ein derzeitiger

Forschungsschwerpunkt ist eine Multi-Center-Studie zum Thema

Graft-versus-Host-Erkrankung, an der sich zahlreiche renommierte

deutsche Transplantationszentren in internationalem Verbund

beteiligen. Ziel ist es, nach einer Stammzelltransplantation das

Risiko von schweren bis tödlichen Nebenwirkungen zu minimieren. Im

Rahmen der Förderung von Sozialprojekten konnten wir dieser Tage im

Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. am

Universitätsklinikum Regensburg das José-Carreras-Begegnungszentrum

eröffnen, das wir mit 400.000 Euro unterstützt haben. In Kürze

startet auch das 8. Philipp Lahm Sommercamp für junge

Leukämiepatienten mit fast 80 Teilnehmern.“

In den Startlöchern steht auch Christina Stürmer. Im September

erscheint ihr erstes Album nach ihrer Babypause und am 12. Dezember

2018 wird die sympathische Österreicherin zum zweiten Mal nach 2014

für den guten Zweck in der José Carreras Gala auftreten, bevor es

dann im nächsten Jahr auf große Tour geht.

Christina Stürmer: „Ich hoffe, ich kann mit meiner Musik einen

kleinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam das große Ziel von

José Carreras erreichen: Leukämie muss heilbar sein. Immer und bei

jedem.“

Ebenfalls zum zweiten Mal bei der José Carreras Gala dabei ist die

norddeutsche Kult-Band Santiano. „Wir freuen uns riesig, nach 2016

jetzt am 12. Dezember 2018 erneut José Carreras in seinem

couragierten Kampf gegen Leukämie unterstützen zu dürfen. Die

Tatkraft aller ist gefragt, und wir sind gerne dabei.“

Eintrittskarten für die 24. José Carreras Gala können können ab

sofort bei der José Carreras Leukämie-Stiftung unter

jcg@carreras-stiftung.de oder unter Tel. 089 272 904 – 0 reserviert

werden und sind ab August 2018 bei München Ticket

(www.muenchenticket.de) erhältlich. Premium Tickets mit Aftershow

sind nur bei der José Carreras Leukämie-Stiftung erhältlich.

Ticketkategorien:

Kat. I 99,00- Euro

Kat. II 59,00- Euro

Kat. III 39,00- Euro

Premium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 – Euro

(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-Stiftung

Tel. 089 272 904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de).

José Carreras Leukämie-Stiftung 1987 erkrankte José Carreras an

Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995

die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie- Stiftung e.V. und

anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220

Millionen Euro gesammelt und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die

den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung

von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von

Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI

Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de

und www.josecarrerasgala.de

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100

(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus dem Ausland können die

Kosten abweichen)

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

