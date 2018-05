Voßhoff zur DSGVO: Datenschutz ist ein Wettbewerbsvorteil

Kurz vor dem morgigen Start der neuen

EU-Datenschutz-Grundverordnung hat die Bundesdatenschutzbeauftragte

Andrea Voßhoff Verständnis für die Unsicherheit bei Unternehmen und

Verbänden geäußert.

Voßhoff sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb: „Neues Recht

bringt immer auch neue Rechts-Unsicherheiten mit sich. Deshalb habe

ich natürlich auch Verständnis für Unternehmen, Vereine und Verbände,

die bei dieser komplexen Regelung jetzt fragen, was sie tun müssen.“

Voßhof betonte, Aufsichtsbehörden würden heute eine Vielzahl an

Informationen bereithalten. Auch für Vereine und Verbände gebe es

Leitfäden, die die Erfüllung der Datenschutz-Grundverordnung

erleichtern.

Zur Kritik an dem umfangreichen Regelwerk sagte Voßhoff: „Der

Datenschutz in der digitalen Welt ist für mich die

Grundvoraussetzung, dass die Digitalisierung gelingen kann.“ Für die

Unternehmen biete der Datenschutz sogar einen Wettbewerbsvorteil.

„Wir haben in Deutschland eine Kernkompetenz im Datenschutz, warum

lassen sich daraus nicht auch Geschäftsmodelle entwickeln?“

Das Vertrauen in ein Unternehmen werde sich künftig auch zunehmend

mehr am Umgang mit den Kundendaten orientieren.

