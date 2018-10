Wahl in Brasilien: Caritas warnt vor möglicher Zunahme sozialer und ökologischer Probleme

Massive Unterdrückung von Minderheiten und

Umweltzerstörungen bei Wahlsieg von Kandidat Bolsonaro befürchtet

Caritas international sieht den möglichen Sieg des Rechtsradikalen

Jair Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien mit größter

Sorge. Ein Erfolg des in den Umfragen führenden Kandidaten bei der

Stichwahl am Sonntag würde unter anderem die Rechte der Indigenen und

sozial Schwachen massiv beschneiden und große Umweltzerstörungen nach

sich ziehen, erklärte das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes am

Freitag.

„Die Situation beunruhigt uns zutiefst“, sagte der Generaldirektor

der Caritas Brasilien, Luiz Cláudio Lopes da Silva. „Nach den

bisherigen Aussagen des Kandidaten kann man sich vorstellen, was ein

Wahlsieg Bolsonaros bedeuten würde. Er würde das Leid und den Hunger

der Armen und Schutzbedürftigen in Brasilien weiter vergrößern“, so

Lopes da Silva. Es erfordere eine klare und entschlossene Haltung

sozialer Organisationen wie der brasilianischen Caritas, um dieser

Situation zu begegnen.

Besonders besorgniserregend sei unter anderem die Ankündigung

Bolsonaros, die Anerkennung von Landrechten und Landtiteln an

Indigene und andere Minderheiten in Frage zu stellen. „Das wäre ein

glatter Bruch der Verfassung“, mahnte Lopes da Silva. Ähnlich

kritisch bewertet er die geplante Zusammenlegung des Agrar- und

Umweltministeriums, mit welcher der Einfluss von Großgrundbesitzern

und der Agrarlobby gestärkt würde.

Caritas international ist in Brasilien seit vielen Jahren mit

sozialen Projekten und in der Katastrophenprävention aktiv und

arbeitet in dem Land eng mit der nationalen Caritas sowie weiteren

Partnern zusammen.

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

