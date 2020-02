Wahlen in der Hansestadt Hamburger Signale Thomas Seim

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg belegt einen von insgesamt

nur drei Stimmungstests in der deutschen Wahlbevölkerung in diesem Jahr – Test

zwei und drei folgen in den Kommunalwahlen Bayerns im März und NRWs im

September. Von Hamburg als einziger Landeswahl können verschiedene Signale für

den Rest des Landes ausgehen. Das gilt selbst dann, wenn die Abstimmung im

Stadtstaat anderen Regeln folgt als die in einem Flächenstaat. Signal 1: Was

hält eine aufgeklärte und gut situierte Wählerschaft von Entwicklungen wie in

Thüringen? Wenn nicht alles täuscht, werden als Antwort sowohl die FDP als auch

die CDU in Hamburg deutlich reduziert. Die hanseatischen Liberalen müssen um

ihren Wiedereinzug in die Bürgerschaft zittern. Mit ihnen tut das auch FDP-Chef

Lindner, dessen Aufstieg einst mit dem Erfolg in Hamburg begann. Er könnte dort

auch enden. Signal 2: Die AfD bleibt reduziert. Das wäre die gute Nachricht. Die

schlechte lautet: Obwohl man der AfD eine geistige Mitverantwortung für den

Rechtsextremismus und darauf gründende Mord- und Straftaten zuweisen kann,

halten sich ihre Verluste sehr begrenzt. Ob sie tatsächlich der nächsten

Bürgerschaft angehören wird, hängt auch von der Frage ab, wie sehr die

Terror-Morde von Hanau die Wählerinnen und Wähler zu einem klaren Bekenntnis zu

den Werten unserer politischen Kultur antreiben. Signal 3: Die SPD wird

vermutlich trotz Verlusten so hohe Ergebnisse wie lange nicht erreichen. Das

wird die Frage aufwerfen, mit welchen Konzepten und Figuren man insgesamt in

bessere Zeiten will. Eine Kanzlerkandidatur des ehemaligen Ersten Bürgermeisters

der Hansestadt, Bundesfinanzminister Scholz, wird sich wie von selbst in die

Debatte drängen. Signal 4: Umgekehrt gilt für die CDU, dass ihr ein Ergebnis auf

sehr niedrigem Niveau droht. Das ist auch eine Quittung für die Führungskrise

der Partei im Bund und das Hinterzimmer-Gerangel um die Nachfolge von

Parteichefin Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Merkel, in das

NRW-Ministerpräsident Laschet involviert ist – mit extrem starken Auswirkungen

auf diese Krise. Signal 5: Die Grünen-Bäume wachsen zwar in den Himmel, aber sie

berühren ihn nicht. Eine Verdopplung des Ergebnisses reicht nicht für die

Spitze. Vielleicht relativiert dies die gelegentlich selbstgefällig wirkende,

aber inhaltlich schüttere Darstellung der Protagonisten im Bund. Ein

Stopp-Signal allerdings wird von Hamburg nicht ausgehen. Im Gegenteil: Es wird

alle in Bewegung bringen. Und das ist gut so!

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4527009

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell