Wann dürfen Menschen vor sich selbst geschützt werden?

Der Deutsche Ethikrat hat am heutigen Donnerstag in

Berlin seine Stellungnahme „Hilfe durch Zwang? Professionelle

Sorgebeziehungen im Spannungsfeld von Wohl und Selbstbestimmung“

veröffentlicht.

Mit Wohltätigkeit und Fürsorge begründete Zwangsmaßnahmen sind in

vielen Feldern des Sozial- und Gesundheitswesens verbreitet. Dabei

handelt es sich etwa um freiheitsentziehende Maßnahmen, wie die

Unterbringung in Kliniken und anderen stationären Einrichtungen gegen

den Willen der betroffenen Person oder das Anbringen von Bettgittern

oder Fixierungsgurten, um medizinische Behandlungen oder

Pflegemaßnahmen gegen den Willen eines Patienten oder um sogenannte

intensivpädagogische Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe. Wenn

eine Person sich selbst schwer zu schädigen droht, können solche

Zwangsmaßnahmen dem Wohl der betroffenen Person dienen. Gleichwohl

stellt jede Anwendung solchen „wohltätigen Zwangs“ einen

schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person

dar und ist folglich in besonderem Maße rechtlich und ethisch

rechtfertigungspflichtig. Dies führte immer wieder zu kritischen

Diskussionen über entsprechende Praktiken in der Medizin, in

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Pflege- und

Behindertenheimen. Der Deutsche Ethikrat greift mit seiner

Stellungnahme diese Diskussionen mit dem Ziel auf, Politik,

Gesetzgeber und Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen auf

Regelungs- und Umsetzungsdefizite im schwierigen Problemfeld der

professionellen Hilfe durch Zwang hinzuweisen und Lösungsvorschläge

aufzuzeigen.

Grundsätzlich ist der Ethikrat der Auffassung, dass die Anwendung

von Zwang im Kontext professioneller Sorgebeziehungen nur als Ultima

Ratio in Betracht kommt. Das heißt zunächst, dass Rahmenbedingungen,

Strukturen und Prozesse so gestaltet werden sollten, dass Zwang

möglichst vermieden wird. Kommt es dennoch zu Situationen, in denen

eine Person schweren Schaden zu nehmen droht, etwa weil sie sich

einer erforderlichen medizinischen Maßnahme widersetzt, so muss durch

beharrliche Überzeugungsarbeit versucht werden, die freiwillige

Zustimmung oder Mitwirkung des Betroffenen zu erzielen. Auch müssen

vor der Durchführung einer Zwangsmaßnahme alle zur Verfügung

stehenden weniger eingreifenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden,

mit denen das gleiche Ziel erreicht werden kann.

Zwangsmaßnahmen dürfen nur in Situationen in Erwägung gezogen

werden, in denen ein Sorgeempfänger in seiner Fähigkeit zur

Selbstbestimmung so stark eingeschränkt ist, dass er keine

freiverantwortliche Entscheidung zu treffen vermag. Das bedeutet

umgekehrt, dass der freie Wille einer voll selbstbestimmungsfähigen

Person auch dann zu respektieren ist, wenn ihr erhebliche Risiken für

Leib und Leben drohen. Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ist damit

der zentrale normative Bezugspunkt im Umgang mit Zwang, auch wenn die

Grenze der fehlenden Freiverantwortlichkeit in der Praxis schwer zu

ziehen ist.

Jede Zwangsmaßnahme bedeutet in letzter Konsequenz eine

Fremdbestimmung des Gezwungenen. Umso wichtiger ist es, ihre

Durchführung so zu gestalten, dass Achtung und Respekt vor der

individuellen Person und ihrer Selbstbestimmung soweit als möglich

gewährleistet bleiben. Das bedeutet unter anderem, dass ihr Anspruch

auf Partizipation durch Einbeziehung in die Planung und Durchführung

sowie die Nachbereitung einer Zwangsmaßnahme durchgesetzt werden

muss.

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile einer Zwangsmaßnahme muss

stets auch die Möglichkeit sekundärer Schäden etwa in Form von

Demütigung, Traumatisierung oder Vertrauensverlust berücksichtigt

werden. Die Dauer von Zwangsmaßnahmen sollte so kurz wie möglich

gewählt werden. Um dies sicherzustellen, muss in angemessenen

zeitlichen Abständen regelmäßig überprüft werden, ob die

Voraussetzungen für den Einsatz von Zwangsmaßnahmen weiterhin

vorliegen. Wegen ihres exzeptionellen Charakters müssen

Zwangsmaßnahmen sorgfältig dokumentiert und in regelmäßigen Abständen

ausgewertet werden. Maßnahmen der Qualitätssicherung inklusive

Fehlermeldesysteme und Beschwerdemanagement sollten auch

Zwangsmaßnahmen erfassen.

An Zwangsmaßnahmen beteiligtes Personal sollte speziell geschult

sein. Die interkulturelle Kompetenz der professionell Sorgenden

sollte gefördert werden. Auch sollten Strukturen geschaffen werden,

die kulturelle und sprachliche Barrieren minimieren. Professionell

Sorgende, die an Zwangsmaßnahmen beteiligt sind, sollten

Unterstützung und Begleitung erhalten, um die im Umgang mit Zwang

gemachten eigenen Erfahrungen kognitiv und emotional zu verarbeiten.

Kollegiale Beratungsgremien sollten etabliert werden, die sich mit

dem Einsatz von Zwangsmaßnahmen prospektiv und retrospektiv befassen.

Die Öffentlichkeit sollte für die ethisch und rechtlich

problematischen Aspekte von Zwangsmaßnahmen im Umgang mit psychisch

Kranken in Krisensituationen, Kindern und Jugendlichen in schwierigen

familiären und sozialen Verhältnissen sowie pflegebedürftigen alten

und behinderten Menschen sensibilisiert werden. Dabei fällt den

Medien die wichtige Aufgabe einer differenzierten und

sachangemessenen Berichterstattung zu.

Zusätzlich zu diesen (und weiteren) grundsätzlichen Empfehlungen

für den verantwortungsvollen Umgang mit Zwang in professionellen

Sorgebeziehungen hat der Ethikrat eine Vielzahl bereichsspezifischer

Empfehlungen für die drei Praxisfelder Psychiatrie, Kinder- und

Jugendhilfe sowie Altenpflege und Behindertenhilfe formuliert, die in

der Stellungnahme nachgelesen werden können.

Die Stellungnahme wurde ohne Gegenstimmen vom Deutschen Ethikrat

verabschiedet. Ein Mitglied äußert in einem Sondervotum Bedenken

bezüglich des zentralen Begriffs der Freiverantwortlichkeit. Der

Begriff werde in der Stellungnahme nicht klar genug bestimmt, um die

ihm aufgebürdete normative Last zu tragen.

Die Stellungnahme ist online verfügbar unter http://ots.de/8yvu4f.

Pressekontakt:

Ulrike Florian

Deutscher Ethikrat

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jägerstraße 22/23

D-10117 Berlin

Telefon: +49(0)30/20370-242

Telefax: +49(0)30/20370-252

E-Mail: florian@ethikrat.org

URL: www.ethikrat.org

Original-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell