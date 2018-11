Der Tagesspiegel: Weltmigrationsabkommen: UN-Beauftragte kritisiert Wiens Rückzieher beim Migrationspakt

Berlin – Die UN-Sonderbeauftragte für Migration hat

den Rückzug Österreichs aus dem geplanten weltweiten

Migrationsabkommen bedauert. Dies gelte umso mehr, als „Österreich

eine engagierte Teilnehmerin und eine führende Stimme in den

Regierungsverhandlungen über den vereinbarten Text“ des Abkommens

gewesen sei, sagte Louise Arbour dem Tagesspiegel (Freitagausgabe).

Gleichzeitig widersprach sie der Wiener Darstellung des sogenannten

„Globalen Abkommens über sichere, geordnete und geregelte Migration“,

so der offizielle Titel des Dokuments. Österreichs Bundeskanzler Kurz

hatte die Entscheidung seiner rechtsgerichteten Regierung zum

Austritt aus dem Abkommen am Mittwoch damit begründet, man müsse die

nationale Souveränität Österreichs verteidigen. Der Schritt wurde im

In- und Ausland massiv kritisiert. In Sorge um das Abkommen ist die

kanadische Juristin Arbour, die früher UN-Menschenrechtskommissarin

und einst Chefanklägerin im internationalen Jugoslawien-Tribunal war,

auch nach dem Nein aus Österreich nicht: „Wir freuen uns auf die

Regierungskonferenz in Marokko am 10. und 11. Dezember, auf der der

abgestimmte Text des Abkommens angenommen werden wird“, sagte sie dem

Tagesspiegel.

https://www.tagesspiegel.de/politik/weltmigrationsabkommen-un-beau

ftragte-kritisiert-wiens-rueckzieher-beim-migrationspakt/23255030.htm

l

