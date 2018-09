„Was die Pflege braucht sind schnelle Anerkennungsprozesse“

Zum Beschluss der CDU-Landtagsfraktion

Baden-Württemberg, Erleichterungen für die Anerkennung von

ausländischen Pflegefachkräften zu schaffen, sagt der

baden-württembergischen Landesvorsitzende des Bundesverbandes

privater Anbieter sozialer Dienst der e.V. (bpa) Rainer Wiesner:

„Mit dem Fachkräftemangel in der Pflege hat die

CDU-Landtagsfraktion eindeutig das richtige Schwerpunktthema nach

oben auf ihre Agenda gesetzt. Schon heute müssen Pflegebedürftige und

ihre Familien in Baden-Württemberg oft lange nach einem ambulanten

Pflegedienst oder einer Pflegeeinrichtung suchen, die freie

Kapazitäten hat. Das Versorgungsangebot wird längst durch die Zahl

der vorhandenen Fachkräfte begrenzt. Neben intensiver Aus- und

Weiterbildung wird die Anwerbung internationaler Fachkräfte eine

zentrale Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung spielen.

Deshalb sind die von der CDU geplanten Erleichterungen so wichtig.

Und es ist einfach: Was Pflegedienste und stationäre Einrichtungen

brauchen sind personell gut ausgestattete Anerkennungsbehörden und

schnelle Anerkennungsprozesse, ausreichend Sprachkurse und eine

unbürokratische Angleichung ausländischer Pflegeabschlüsse. Dies

alles kann die CDU in der Landespolitik entscheidend voranbringen.

Dabei unterstützen wir sie als Träger gerne.

Die Pflege in Deutschland ist für internationale Fachkräfte

reizvoll. Wir müssen sie aber mit einer echten Willkommenskultur

begrüßen und nicht mit langen bürokratischen Verfahren vergraulen.

Denn die anderen EU-Länder sind bereits attraktive Alternativen.“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell