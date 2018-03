WAZ: Alles Skandal, oder was? Kommentar von Walter Bau

Ein Minister plaudert ein Dienstgeheimnis aus?

Skandal! Prominente lassen ihr Geld auf Schweizer Banken für sich

arbeiten und sparen sich so die Steuern? Skandal! Der ADAC belügt und

betrügt seine gutgläubigen Mitglieder? Skandal! Wohin man blickt, es

wimmelt nur so von Affären, Eklats, Ärgernissen und – eben –

Skandalen. Wird Deutschland zur Skandal-Republik? Nicht, dass es in

der Bundesrepublik in früheren Zeiten keine Skandale gegeben hätte,

doch die Häufung in den letzten Jahren ist auffallend – und die

Palette ist bunt. Sie reicht von erschlichenen Doktortiteln

prominenter Politiker bis hin zur Steuerhinterziehung, von sündhaft

teuren Planungsdesastern um Prestigeprojekte bis zu unfassbaren

Pannen und Fehleinschätzungen bei der Polizei. Alles nur Zufall?

Lange wurde hierzulande gern mit dem Finger auf andere gezeigt, wenn

es skandalös zuging. Milliarden, deren Spur sich in Bauruinen verlor?

Typisch Österreich! Inzwischen wissen wir, dass die Deutschen dem

nicht nachstehen – siehe Elbphilharmonie, Freizeitpark Nürburgring,

Flughafen Berlin. Hauptsache ein schicker Titel vor dem Namen?

Typisch italienische Blender! Dann kamen Guttenberg, Koch-Mehrin,

Schavan. Immer stöhnen, aber fleißig Steuern hinterziehen? Diese

Griechen! Inzwischen kommen die deutschen Steuerfahnder kaum nach

damit, Tausende von Selbstanzeigen zu bearbeiten. Sicher gab es

manches von dem auch früher. Aber vieles blieb unter der Decke, wurde

vertuscht, verharmlost, geräuschlos erledigt. Man wollte es lieber

nicht so genau wissen. Wie hätte man sich sonst noch über die anderen

aufregen können? Dass Affären nun vielfach nicht mehr im Verborgenen

abgehandelt, sondern in den Medien und damit vor den Augen der Welt

ausgebreitet werden, hat womöglich nicht allein mit Quoten- und

Auflagendruck zu tun. Vielleicht hat man in Deutschland ja erkannt,

dass es zwar schmerzlich ist, Skandale transparent aufzuarbeiten,

aber besser als zu glauben, es gebe diese vor allem bei den anderen.

Das wäre eine kluge Erkenntnis – und kein Skandal.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de