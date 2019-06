WAZ: Auftrag für FDP-Spenderin: Vermerk setzt NRW-Schulministerin unter Druck

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer

(FDP) ist wegen der Vergabe des Grundschul-Projekts „Mobile

Digitalwerkstatt“ an eine parteinahe Unternehmerin weiter in

Bedrängnis geraten. Wie aus einem internen Vermerk des

Schulministeriums hervorgeht, hat Gebauer den Landtag möglicherweise

nicht korrekt über die EU-weite Ausschreibungspflicht bei der Vergabe

unterrichtet. Der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) liegt dieser interne Vermerk vor.

Der Auftrag für einen Labor-Truck, der seit Januar

NRW-Grundschulen in allen 53 Schulamtsbezirken anrollt, war im

vergangenen Jahr ohne Ausschreibung an die Haba Digital GmbH vergeben

worden. Geschäftsführerin der Firma ist Verena Pausder, die dem

Wirtschaftsforum der FDP angehört. Laut Bundestagsdrucksache 18/13502

hat Pausder der FDP am 10. August 2017 eine Spende über 50.100 Euro

überwiesen, die ordnungsgemäß angezeigt wurde.

Dem Vermerk zufolge ist Gebauers Staatssekretär Mathias Richter

(FDP) am 10. Oktober 2018 darüber informiert worden, dass der

Schwellenwert von 750.000 Euro für eine EU-weite

Ausschreibungspflicht bei der „Mobilen Digitalwerkstatt“

vergaberechtlich als „erreicht bzw. überschritten“ betrachtet werden

müsse. Die Kosten im ersten Vertragsjahr mit Haba Digital blieben

zwar mit 600.000 Euro zunächst unter diesem Schwellenwert, doch sei

die Möglichkeit des Ministeriums zur späteren Leistungserweiterung zu

beachten.

Gebauer hatte in einer Vorlage für den Schulausschuss des Landtags

am 11. März erklärt, das Auftragsvolumen von zunächst 600.000 Euro

habe keine Ausschreibungspflicht ausgelöst: „Lediglich bei einer

Verlängerung des Leistungsabrufs über ein Jahr hinaus käme es zu

einer Überschreitung des vergaberechtlichen Schwellenwertes. In

diesem Fall wäre bei einem bestehenden Wettbewerbsmarkt eine

Ausschreibung erforderlich.“

Zudem hatte Gebauer die Direktvergabe des Projekts an die

parteinahe Unternehmerin damit begründet, dass Haba Digital bei einer

Markterkundung als „der einzige in Frage kommende Anbieter“ für die

gewünschte flexible Komplettlösung gefunden worden sei. Laut

EU-Richtlinie für öffentliche Auftragsvergaben hätte das

Schulministerium nachweisen müssen, dass europaweit kein einziger

anderer Anbieter die Leistung erbringen kann. Im internen Vermerk ist

jedoch bloß die Rede davon, dass dem Ministerium „kein anderes

Unternehmen am Markt bekannt“ sei. Zudem wurde von Deutschland auf

ganz Europa geschlossen: „Da schon bundesweit kein weiterer

Wettbewerber erkennbar ist, spricht wenig bis gar nichts dafür, dass

es europaweit ein auf die Anforderungen passendes Angebot gibt.“

Wie aus weiteren internen Unterlagen des Ministeriums hervorgeht,

versuchte bereits Anfang Januar die Geschäftsführerin des

konkurrierenden Münchner Digitalbus-Anbieters „Digital2School“,

Christiane Winter, einen Gesprächstermin bei Schulministerium Gebauer

zu bekommen. Winter hatte NRW im Kurznachrichtendienst Twitter eine

„Digitalbus-Kopie“ vorgeworfen.

