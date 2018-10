WAZ: Biesenbach greift nicht in Loveparade- Prozess ein

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) wird nicht

in den Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe eingreifen. Das hat

er elf Anwälten der Nebenkläger in einem Antwortschreiben mitgeteilt,

über den die WAZ (Freitagsausgabe) berichtet. Der Brief liegt der

Zeitugn vor. Die Anwälte hatten die Befürchtung geäußert, der Prozess

könne nach einem Rechtsgespräch im Frühjahr eingestellt werden.

Biesenbach hatten sie in einem Brief aufgefordert, die

Staatsanwaltschaft anzuweisen, dem nicht zuzustimmen. Er habe „nicht

nur die in Artikel 97 des Grundgesetzes verankerte richterliche

Unabhängigkeit, sondern auch inhaltliche Unabhängigkeit der

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu respektieren“, schreibt der

Minister nun. Eine Weisung komme nur in Betracht, wenn der zuständige

Generalstaatsanwalt oder die Generalstaatsanwältin „gegen eine

rechtsfehlerhafte staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung zu Unrecht

nicht einschreitet“. Dafür habe er keine Anhaltspunkte. Gleichwohl

könne er „den Schmerz der Opfer und Angehörigen und ihre

Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Erlebten zutiefst

nachempfinden“.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell