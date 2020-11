WAZ: Corona: NRW-Innenminister Herbert Reul lobt Verhalten der Bürger

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Verzicht vieler Bürger auf große Halloween-Partys oder Last-Minute-Exzesse vor dem vierwöchigen Corona-Lockdown ausdrücklich gelobt. “Ich bin froh, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an diesem Halloween-Wochenende verantwortungsvoll verhalten haben. Das bestärkt mich in der Erwartung, dass sie sich in den nächsten Wochen an die Regeln halten werden”, sagte Reul der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe). Im Frühjahr sei es ja auch gelungen, mit Disziplin die Infektionskurve schnell wieder abzuflachen, so Reul weiter.

