WDR 5 Stadtgespräch am 7. Juni in Mönchengladbach Ausgegrenzt und allein gelassen: Wie holen wir Menschen aus der Armut?

Die Hochhaussiedlung am Mönchengladbacher Römerbrunnen ist

heruntergekommen. Am anderen Ende der Stadt stehen noble Villen auf

traumhaften Grundstücken am Bunten Garten. Die Bewohner der beiden

Stadtteile begegnen sich nicht, ihre Kinder besuchen verschiedene

Schulen. In Duisburg ist es ähnlich: Marxloh im Norden gilt als

Armenhaus, und am schönen Innenhafen im Zentrum wohnen die „Anderen“.

Eine aktuelle Studie ergab: Die gesellschaftliche Spaltung in unseren

Städten verstärkt sich. Die Armen bleiben unter sich, die Reichen

auch. Krefeld geht jetzt gezielt gegen Kinderarmut vor und fordert

seine Bürger auf zu helfen – damit alle Kinder gute Startbedingungen

bekommen.

Armutsbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Auch in

Düsseldorf haben die Tafeln großen Zulauf. Ohne engagierte Bürger

könnten sie nicht so viele Menschen mit Essen versorgen. Was können

Städte tun, um die Situation der sozial Schwachen zu verbessern? Und

welche politischen Weichenstellungen sind nötig, um die Armut wirksam

zu bekämpfen?

Darüber diskutieren mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in

Mönchengladbach und live auf WDR 5:

– Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister Mönchengladbach

– Brigitte Oltmanns, Caritas Mönchengladbach u.

Armutskonferenz Mönchengladbach

– Dr. Eric Seils, Armutsforscher Hans-Böckler-Stiftung

– Karl Sasserath, Leiter des Arbeitslosenzentrums

Mönchengladbach e.V.

Moderation: Judith Schulte-Loh und Beate Kowollik

Termin: Donnerstag, 7. Juni 2018 , 20.05 – 21.00 Uhr

Ort: Caritas Mönchengladbach, Kirche JIM – Jugendkirche in

Mönchengladbach Albertusstraße 38,41061 Mönchengladbach

Redaktion: Murad Bayraktar und Verena Lutz

Die Diskussion wird live auf WDR 5 übertragen – in Mönchengladbach

auf UKW 88,8 Mhz.

