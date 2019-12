Weidel/Gauland: Großartiger Wahlerfolg für Boris Johnson

Die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice

Weidel und Alexander Gauland, äußern sich zum Ausgang der Unterhauswahl in

Großbritannien.

Alice Weidel:

“Boris Johnson und die Tories haben einen großartigen Wahlerfolg erzielt. Die

britischen Wähler haben sich mit ihrem deutlichen Votum als politisch klüger

erwiesen als ihre zahlreichen ungebetenen Ratgeber in den anderen europäischen

Ländern und in den Medien, die zu wissen glaubten, was für die Briten am besten

ist. Doch die Wähler im Vereinigten Königreich haben sich nicht beirren lassen

und die Wahl zu einem eindrucksvollen zweiten Brexit-Referendum gemacht.”

Alexander Gauland:

“Wie schon bei der Wahl von Donald Trump oder bei der Brexit-Abstimmung lagen

vielen Beobachter mit ihren Prognosen deutlich daneben. Auch nach dem nun nicht

mehr aufzuhaltenden Brexit werden wir erleben, dass sich alle Vorhersagen, die

den Austritt Großbritannien aus der EU als Weltuntergang werten und den Abstieg

des Vereinigten Königreiches prophezeien, als falsch erweisen werden.

Großbritannien wird auch weiterhin als selbstbewusste Nation in Europa und der

Welt eine wichtige Rolle spielen. Und für die EU besteht nach dem Austritt

Großbritannien die Chance, innezuhalten und von dem Ziel Abschied zu nehmen, die

europäischen Nationalstaaten zu ersetzen. Stattessen sollte sich die EU endlich

wieder auf ihre Anfänge als gemeinsamer Wirtschaftsraum unabhängiger

Nationalstaaten besinnen.”

Pressekontakt:

Christian Lüth

Pressesprecher

der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Tel.: 030 22757225

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4467818

OTS: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell