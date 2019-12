Weltmacht Wasser, Teil 1: Die Bilanz 2019 – Einblicke in den Krieg ums Wasser

In den reichen Ländern des Nordens ist Wasser eine derartige Selbstverständlichkeit. Dort mact sich kaum jemand ernsthafte Gedanken darüber machen, wo das Wasser aus der Leitung eigentlich herkommt und dass eine ununterbrochene Wasserversorgung in anderen Ländern als Luxus angesehen wird – oder gar nicht vorhanden ist. Ca. 3,5 Milliarden Menschen haben zudem keinen direkten Zugang zu Trinkwasser und die Qualität des Trinkwassers ist in vielen Ländern unzureichend. Die Ozeane sind mit Wasser gefüllt, aber Trinkwasser ist eher ein knappes Gut, auch in reichen Ländern.

Michael Ghanem weist in “Weltmacht Wasser – Teil 1: Die Bilanz 2019” darauf hin, dass die Menschen in den letzten 200 Jahren mit zunehmendem Wohlstand immer mehr Trinkwasser nicht nur verbrauchen, sondern auch verschwenden und verschmutzen. Auch heutzutage haben die meisten Menschen noch nicht gelernt, mit dieser knappen Ressource auszukommen. In seinem intelligenten Buch beschäftigt sich Ghanem ausführlich mit der Wasser-Problematik und erklärt den Lesern, welche Folgen der Mangel an Trinkwasser weltweit hat und welche Folgen er in der Zukunft weiterhin haben kann, wenn die Menschheit nicht umdenkt und ihr Verhalten ändert. Am Ende ist eines klar: Wasser ist eine Weltmacht, die alles Geschehen auf der Welt beeinflusst und das Überleben der Menschheit bestimmt.

“Weltmacht Wasser – Teil 1: Die Bilanz 2019” von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7825-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de