Weihnachten darf gefeiert werden, die Politiker erlauben es uns gnädigerweise von Dantse Dantse

Die Hirten und ihre Schafe. Das größte Geschenk der Welt 2020 von unseren tollen Weihnachtsmännern: den Politikern.

Wie wunderbar sie sind. Sie sind so lieb, machen sich Sorgen und kümmern sich sehr um uns und wir dürfen sogar Weihnachten feiern.

Politiker, die Rechte von Menschen einschränken und am Ende so tun, als ob sie ihre Retter sind! Und wir applaudieren sogar noch für sie.

Unsere Politiker, die Weihnachtsmänner. Unfähigkeit, Inkompetenz? Überheblichkeit, Ignoranz oder doch Manipulation??

„Ich will hier nicht abstreiten, dass der Lockdown notwendig ist. Sicher war es in dieser Zeit angesichts der hohen Zahlen an Infektionen und Toten richtig, einen strengeren Lockdown zu verhängen.

Mein Problem sind nicht die Maßnahmen selbst, sondern wann diese Maßnahmen entschieden und umgesetzt wurden,“ sagt Autor und Denker Dantse Dantse.

Schärfere Maßnahmen – aber ganz plötzlich

Seit dem Sommer warnten zahlreiche Experten, dass der Winter sehr hart werde, und die zweite Welle uns schlimmer träfe.

Viele Experten hatten bereits im November einen totalen Lockdown gefordert, damit wir in Ruhe die Feiertage verbringen und die Geschäfte das Weihnachtsgeschäft ausnutzen können. Die guten Politiker, die sowieso alles besser und am besten wissen – obwohl sie nur die täglichen Zusammenfassungen ihrer Experten lesen- taten hingegen das Gegenteil.

Jeder „Normalo“ hat die Gefahr kommen sehen, dennoch haben die Politiker nichts unternommen, damit der Dezember gut wird. Und auf einmal ging es dann doch so schnell. Alles wurde emotional. Unsere Kanzlerin konnte sogar weinen. Sie flehten, damit schärfere Maßnahmen verhängt werden. Wieder mal, wie im März, schienen die Politiker überrascht zu sein; wie eine Person, die überrascht tut, wenn nach der Nacht der Tag kommt und es tagsüber hell ist.

Am Ende fragt man sich, warum das so ist und was eigentlich los ist. Warum lassen sie immer zuerst die Situation sich verschlimmern, bevor sie handeln? Ist es Unfähigkeit, Inkompetenz? Überheblichkeit, Ignoranz, oder doch Manipulation? Tun sie es nicht absichtlich, um Menschen zu manipulieren?

Auf jeden Fall trägt ihr Verhalten dazu bei, dass immer mehr Menschen an verschwörerische Thesen glauben.

Sie nehmen uns unsere Freiheiten vorher, und dann geben sie uns ein Stück davon zurück und stellen sich dann als Engel, als gute Menschen hin, die an das Volk denken. Wir freuen uns noch dazu. Menschen verlieren stetig, aber langsam ihre Rechte und sind dafür noch den Politikern dankbar. Was dir gehört, wird dir genehmigt und du freust dich – die Genehmigung von Weihnachten.

Und was macht das Volk?

Die Menschen waren immer nur Schafe – es war noch nie anders. Wir sind eben die Schafe und sie die Hirten.

„Hoffentlich werde ich jetzt nicht auf die Liste der Verschwörer oder Querdenker gestellt, wenn ich meine Meinung äußere,“ schließt Dantse Dantse seine Reflexionen ab.

Das größte Weihnachtsgeschenk der Welt ist die Erkenntnis, dass der Kampf gegen Covid-19 mehr als nur ein biologischer Kampf ist.

Wissen ist wichtig!

