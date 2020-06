Die Macht der Meinung – gesellschaftskritisches Werk, das zum Nachdenken anregt

Jeder Mensch hat eine Meinung von Dingen, Gott, Natur, Politik und allem, was passiert – auch wenn man denkt, man hätte keine. Manche Menschen drücken ihre Meinungen aus, andere eher nicht. Solange eine Meinung niemanden beleidigt oder bedroht, ist kein Problem vorhanden, wenn sich Meinungen unterscheiden. Oft laden unterschiedliche Meinungen geradezu zu Diskussionen und positiven Veränderungen an. Oft können durch unterschiedliche Meinungen aber auch Konflikte entstehen – sogar Kriege. In Diktaturen werden Meinungen vereinheitlicht. Unbeliebte Meinungen wurden bei den Nazis, Stalin und Mao Zedong mit dem Tod bestraft. In “Die Macht der Meinung” von Otto W. Bringer ist Meinungsdiktatur das zentrale Thema.

Es geht in Otto W. Bringers neuem Werk jedoch nicht nur um radikale Meinungsbildung in der Politik, sondern auch um Wut und Angst als Ursache von Meinungen. Es geht um das heute übliche Up-to-date-Sein: Alles, was Mode ist, diktiert Meinung und Verhalten von Millionen. Welche Rolle spielt Meinungsfreiheit wirklich und wie sehr lassen wir selbst uns von Meinungen beeinflussen? “Die Macht der Meinung” regt zum Nachdenken an und liefert den Lesern zugleich interessante Informationen über den Stellenwert von Meinungen. Und welche Meinung vertreten Sie?

