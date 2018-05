Weinberg: Qualität hat für Eltern Priorität

Wichtige Studie zur Kindertagesbetreuung

Am heutigen Montag, 28. Mai 2018, hat die Bertelsmann Stiftung die

Ergebnisse einer neuen bundesweiten Elternbefragung zur

Kindertagesbetreuung veröffentlicht. Dazu erklärt der

familienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Marcus Weinberg:

„Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es von zentraler

Bedeutung, dass Eltern ihre Kinder gut betreut wissen. Die Qualität

der Betreuungsangebote hat für Eltern oberste Priorität. Nur

Betreuungsangebote mit einem kindgerechten Personalschlüssel,

qualifizierten Fachkräften und einer bildungsförderlichen

Raumgestaltung und Ausstattung können zur frühkindlichen Bildung der

Kinder beizutragen. Wir wollen Betreuungsangebote, die

unterschiedliche Startbedingungen abbauen und so für mehr

Chancengerechtigkeit sorgen. Das können aber nur qualitativ

hochwertige Angebote leisten. Daher gehört die Qualitätssteigerung in

der Kindertagesbetreuung für uns als Union auch zu den wichtigsten

familienpolitischen Aufgaben der nächsten Jahre.

In erster Linie sind Ausbau und Qualitätssteigerung der

Kinderbetreuungsangebote ureigene Aufgabe der Länder. Da es sich aber

um eine gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgabe handelt, haben wir

uns als Koalition darauf verständigt, Länder und Kommunen auch

weiterhin finanziell dabei zu unterstützen. Dafür stellen wir

insgesamt weitere 3,5 Milliarden Euro bis 2021 zur Verfügung. Laut

Berechnungen der Bertelsmann Stiftung würde die Beitragsfreiheit 7,3

Milliarden Euro pro Jahr kosten. Das ist derzeit nicht finanzierbar.

Ich halte aber eine gerechte soziale Staffelung in allen

Bundesländern für sinnvoll, die einkommensschwache Haushalte

vollständig von den Kita-Kosten befreit. Hier stehen die Länder in

der Verantwortung.“

Hintergrund: Nach der repräsentativen Bertelsmann-Studie zur

Elternbeteiligung an der Kita-Finanzierung ist die Mehrheit der

Eltern bereit, für eine bessere Qualität höhere Kita-Beiträge zu

bezahlen. So sagen bundesweit 59% der Eltern oberhalb und 53% der

Eltern unterhalb der Armutsrisikogrenze, dass sie für mehr Personal

und eine bessere Ausstattung auch höhere Beiträge akzeptieren würden.

