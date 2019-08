Weiß: Wirtschaftlicher Erfolg bleibt die Basis des Sozialstaats

2018 wurden in Deutschland fast eine Billion Euro

für Soziales ausgegeben

Die Ausgaben für Soziales haben im vergangenen Jahr in Deutschland

einen neuen Rekordwert erreicht. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und

sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß:

„Im Jahr 2018 wurden nach aktuellen Angaben des Bundesministeriums

für Arbeit und Soziales in Deutschland insgesamt 996 Milliarden und

damit fast eine Billion Euro für Sozialausgaben aufgewendet. Die

Sozialleistungsquote, die das Verhältnis der Sozialausgaben zum

Bruttoinlandsprodukt (BIP) wiedergibt, blieb im Vergleich zu 2017 mit

29,4 Prozent nahezu unverändert. Die Ausgabensteigerungen in Höhe von

30,5 Milliarden Euro war aufgrund der robusten wirtschaftlichen Lage

in Deutschland gut zu bewältigen.

Dies zeigt, dass in Deutschland die soziale Verantwortung

gegenüber allen Menschen ernst genommen wird und unsere Soziale

Marktwirtschaft ihr Wohlstandsversprechen hält. Damit stärken wir den

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und schaffen es, dass der große

Wohlstand unseres Landes auch ohne neue Schulden allen zugutekommt.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird auch künftig dafür sorgen,

dass die Basis unseres Wohlstands, der wirtschaftliche Erfolg

Deutschlands, gesichert wird.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell