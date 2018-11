Stuttgarter Zeitung: Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung: Betriebsräte loben positives Klima

Der günstige Konjunkturverlauf befördert eine

enge Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Betrieb.

Dies zeigt eine branchenübergreifende Umfrage des Forschungsinstituts

(WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung unter rund 2400

Betriebsräten in Deutschland. Die der „Stuttgarter Zeitung“ und den

„Stuttgarter Nachrichten“ (Montagsausgabe) vorliegende Erhebung wurde

repräsentativ in Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten

durchgeführt.

Demnach bewerten fast zwei Drittel aller Betriebsräte das

Verhältnis zum Arbeitgeber als sehr gut (9,6 Prozent) oder gut (51,4

Prozent) – und noch 28,2 Prozent bezeichnen es als befriedigend.

Lediglich etwa jeder zehnte Betriebsrat findet es ausreichend (7,3

Prozent) oder mangelhaft (3,5 Prozent). Etwas skeptischer ist die

Einschätzung, wenn das jeweilige Unternehmen nicht an einen

Branchentarifvertrag gebunden ist.

Etwa die Hälfte der befragten Betriebsräte (49 Prozent) gibt an,

dass sie vom Arbeitgeber nie in ihrer Tätigkeit behindert werden; in

41,3 Prozent der Betriebe geschieht dies „manchmal“. Lediglich in

fast jedem zehnten Betrieb (9,6 Prozent) kommt es zu „häufigen“

Behinderungen – wo es keine Tarifbindung gibt, werden 14,2 Prozent

der Betriebsräte mit Schikanen konfrontiert. „Zunehmend werden jedoch

Fälle berichtet, in denen Unternehmen Betriebsräte und deren

ordnungsgemäße Wahlen gänzlich zu verhindern versuchen“, sagte der

für die Studie verantwortliche WSI-Forscher Helge Baumann. „Die

betriebliche Mitbestimmung wird somit gleich von zwei Seiten

bedroht.“

Drei Trendthemen offenbart die Umfrage: Demnach regeln die

Betriebsparteien zunehmend Probleme mit der Arbeitszeit, mit

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sowie vor allem mit

psychischen Gefährdungen. Vereinbarungen dazu werden vor allem in

Unternehmen neu abgeschlossen, in denen hochqualifizierte

Beschäftigte die Arbeitnehmerrechte vertreten. „Viele der

Themenfelder, mit denen sich Betriebsräte im Alltag konfrontiert

sehen, haben mit der Arbeitszeit zu tun“, sagte Baumann. Vor allem

der zunehmende Leistungsdruck spiele dabei eine Rolle. Auslöser seien

Probleme wie eine geringe Personalstärke, Überstunden und

Arbeitsverdichtung. Auf der anderen Seite träten viele Beschäftigte

mit dem Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten an den Betriebsrat heran.

„Dies zeigt, dass die Flexibilisierung von Arbeitszeiten für

Betriebsräte ein zweischneidiges Schwert ist“, sagte der

Arbeitsforscher.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell