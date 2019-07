Wer bewältigt die tägliche Informationsflut am Arbeitsplatz besser: „Jung“ oder „Alt“?

Wer geht am Arbeitsplatz eigentlich besser mit

der täglichen Informationsflut um – jüngere oder ältere Kollegen? Die

Jüngeren, sagen viele – weil sie fitter sind beim Bedienen moderner

Medien und sie ihre gesamte berufliche Entwicklung schon in einem

digitalisierten Umfeld durchlebt haben. Indes gibt es gute Gründe,

auch bei diesem Thema die Älteren keinesfalls abzuschreiben.

Studien zeigen, dass wir in jungen Jahren Informationen schneller

aufnehmen und verarbeiten können. Mit zunehmendem Alter nimmt die

Verarbeitungsgeschwindigkeit ab. Aber während es früher vor allem auf

das Sammeln von Informationen ankam, ist es heute viel wichtiger,

Informationen zu filtern. Das sagt Prof. Dr. Ingo Aberle,

Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden.

„Informationen sind leicht verfügbar und wir werden permanent über

diverse Kanäle mit immer neuen beliefert. Dabei steigt natürlich auch

der Anteil der für mich irrelevanten Informationen stark an. Das kann

leicht zu Stress führen.“

An dieser Stelle kommt ins Spiel, was Aberle „Erfahrungswissen“

nennt: Es sind Fähigkeiten und Strategien gefragt, um den passenden

Filter anzuwenden und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. „Da

haben definitiv Menschen, die schon länger im Beruf stehen, Vorteile

– ebenso diejenigen, die schon länger im Unternehmen sind und die

Prozesse kennen.“ Aberle ordnet dem strategischen Umgang mit

Informationen eine höhere Relevanz zu als der reinen

Verarbeitungsgeschwindigkeit.

„Jung lernt von Alt“ hat also keinesfalls ausgedient – es gibt

allerdings Einschränkungen. Aufgrund sich verändernder Prozesse kann

es passieren, dass funktionale Strategien ihre Gültigkeit verlieren.

Schnelle Anpassungen an neue Rahmenbedingungen sind vonnöten. „Ein

aktuelles Beispiel ist der Umgang mit den sozialen Medien und

Netzwerken“, sagt Aberle. „Dort finden wir neue Regeln der

Kommunikation vor und um diesen geänderten Verhältnissen gerecht zu

werden, wird teilweise Reversed Mentoring angewandt.“ Entgegen dem

klassischen Mentoring – ein erfahrener Mitarbeiter steht einem

jüngeren Mitarbeiter zur Seite – wird in diesem Ansatz ein jüngerer

Mitarbeiter zum Mentor eines älteren Mitarbeiters. „Das klingt in der

Theorie gut, ist aber in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen, da

beim Miteinander von Jung und Alt viele Konflikte am Arbeitsplatz

entstehen können.“

Wie lassen sich diese vermeiden – und wie können die Stärken

beider Altersgruppen am besten genutzt werden? „Es bedarf einer

Kultur des lebenslangen Lernens. Das gilt für jüngere und ältere

Mitarbeiter gleichermaßen“, antwortet Aberle. Außerdem ist der

generelle Umgang mit Altersunterschieden relevant. Hier gilt es, eine

Kultur der Wertschätzung und Anerkennung von Altersdiversität zu

etablieren: „Diese Wertschätzung betrifft explizit sowohl ältere als

auch jüngere Mitarbeiter. Denn nur gemeinsam können wir den

steigenden Anforderungen einer immer schneller und komplexer

werdenden Informationsgesellschaft gerecht werden.“

Ein ausführliches Interview dazu, wie wir mit der täglichen

Informationsflut am Arbeitsplatz umgehen und welche Konflikte

möglicherweise dabei entstehen können, findet sich im

Wissenschaftsblog adhibeo: http://ots.de/oivj5y

