Wer soll “Big Brother” verlassen und welcher Glashaus-Bewohner entgeht einer Nominierung? “Big Brother – Die Entscheidung” mit Jochen Schropp am Montag, 17. Februar 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 (FOTO)

Wer ist der Zuschauerliebling bei “Big Brother”? DieZuschauer haben die Möglichkeit, einen Bewohner des Glashauses vor derNominierung zu schützen – am Montag, 17. Februar 2020 um 20:15 Uhr live in “BigBrother – Die Entscheidung” mit Jochen Schropp. Der Glashaus-Bewohner mit derbesten Bewertung in der SAT.1-App erhält automatisch Nominierungsschutz und hataußerdem die freie Wahl: Glashaus oder Blockhaus? Der Verbleib bei “Big Brother”ist damit erst einmal gesichert!

Außerdem in der Show:

Die erste Live-Nominierung

Wer soll gehen? Wen setzen die 14 Bewohner auf die erste

Nominierungsliste? Im Sprechzimmer müssen alle den Mitbewohner

benennen, den sie nicht mehr im Haus haben möchten. Die Bewohner mit

den meisten Stimmen landen auf der Nominierungsliste. Die Zuschauer

haben eine Woche Zeit, per Telefon- und SMS-Voting abzustimmen, wer

im Haus bleiben soll und wer nicht.

Glashaus oder Blockhaus? Das Live-Match entscheidet!

Alle Bewohner des Blockhauses müssen zum Live-Match antreten. Der

Gewinner darf entscheiden, wo er leben möchte. Wagt sich die Siegerin

oder der Sieger in die neue, unbekannte digitale Welt des Glashauses

und setzt sich damit der Bewertung der Zuschauer aus? Oder ist die

gewohnte, abgeschirmte Welt im Blockhaus doch die bevorzugte Wahl?

Die Wochenaufgabe: Holz für die Hütte!

Seit Tagen schrauben, sägen und hämmern die Blockhaus-Bewohner an der

Wochenaufgabe herum. Ein Unterstand für das Feuerholz muss gebaut

werden. Nur wenn diese Aufgabe ordnungsgemäß in der vorgeschriebenen

Zeit erledigt wurde, haben sie sich 50 Prozent ihrer wöchentlichen

Lebensmittellieferung gesichert. Weitere 50 Prozent können sie sich

in der Liveshow durch Holzhacken erkämpfen.

“Big Brother”:

– Montags, 20:15 Uhr live und ab 11. Februar Mo-Fr, 19:00 Uhr in

SAT.1 und auf Joyn

– Montags, nach der SAT.1-Live-Show “Big Brother – Die Late Night

Show”, live auf sixx und auf Joyn

– Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1

