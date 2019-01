Werden wir optimal regiert? Was denkt das Volk darüber? – ein gesellschaftskritisches Buch

Ist das Volk mit den Handlung der regierenden Parteien zufrieden? Falls nicht, warum wählen sie oft die gleichen Parteien erneut? Die Politik ist ein brisantes Thema, über das sich viele gerne aufregen, aber das oft nicht wirklich verstanden wird. Adalbert Rabich legt in seiner Studie „Werden wir optimal regiert? Was denkt das Volk darüber?“ die Grundlagen für eine Analyse und gibt Hinweise für eine mögliche Besserung der herrschenden Arbeitsverhältnisse. Der Grundgedanke ist, dass jeder Politiker das Bestmögliche für das Volk zu erreichen sucht. Wichtige Ziele scheinen hierbei die aktive Kommunikation des Abgeordneten mit dem Volk und die Eignung des vorgestellten Bewerbers für den Beruf Abgeordneter zu sein. Adalbert Rabich erklärt, dass die Meinungen im Volk offensichtlich unterschiedlich sind und es deswegen weder einen Durchschnittsbürger noch eine definierte Volksmeinung gibt, weshalb in ständigem Gedankenaustausch eine solche zu suchen ist.

Die Leser erfahren in „Werden wir optimal regiert? Was denkt das Volk darüber?“ von Adalbert Rabich, was bei diesem Gedankenaustausch helfen könnte und wie Politiker wirklich herausfinden könnten, was dem Volk wahrhaft am Herzen liegt. „Werden wir optimal regiert? Was denkt das Volk darüber?“ liefert interessante Einblicke in das aktuelle politische System und wie dieses in der Zukunft verbessert werden könnte.

„Werden wir optimal regiert? Was denkt das Volk darüber?" von Adalbert Rabich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-0042-0 zu bestellen.

