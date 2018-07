Weser-Kurier: CDU-Sprecher wirft Russland vor, Fußball-Weltmeisterschaft missbraucht zu haben

Der Außenpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt,wirft Russland vor, die

Fußball-Weltmeisterschaft für seine Ziele missbraucht zu haben: „Die

schönen Bilder aus Russland dürften auch die Herren im Kreml gefreut

haben. Sie waren ein bunter Vorhang, der verdeckte, was Russland in

anderen Teilen der Welt zur gleichen Zeit getan hat“, schreibt der

55-Jährige Abgeordnete in einem Gastbeitrag dfür den „Weser-Kurier“

(Sonnabendausgabe).“Während der Ball in Russland rollte,

bombardierten syrische und russische Kampfflugzeuge eines der letzten

Gebiete regierungsfeindlicher Kräfte in Syrien. Mit diesem Angriff

hat das Assad-Regime – im engen Schulterschluss mit Russlands

Präsidenten – der Opposition militärisch das Rückgrat gebrochen. Die

Truppen Assads und Moskaus haben die regimekritischen Kräfte zur

Kapitulation gezwungen“, urteilt Hardt. Die Situation in Daraa sei

dramatisch, die humanitäre Lage, insbesondere für Frauen und Kinder,

katastrophal. „Es ist zynisch, dass sich Russland im Windschatten der

Fußball- Weltmeisterschaft an diesem rücksichtslosen Vorgehen

beteiligt und Assad Rückendeckung gibt“, schreibt der Abgeordnete

weiter.

