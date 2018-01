Weser-Kurier: Kliniken in Bremen und Niedersachsen schneiden schlecht ab

In keinem Bundesland sind Patienten so unzufrieden

mit der Behandlung in den Krankenhäusern wie in Bremen. Auch die

Kliniken in Niedersachsen liegen deutlich unter dem

Bundesdurchschnitt. Am besten schneiden die Kliniken in Sachsen und

Bayern in der Gunst der Patienten ab. Das geht aus einer aktuellen

Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor. „Es handelt sich

um die größte kontinuierliche Befragung von Patienten in Deutschland

zur Zufriedenheit mit der stationären Versorgung. Die Ergebnisse

haben eine enorm hohe Aussagekraft über die Qualität und sollten von

den Kliniken sehr ernst genommen werden“, sagt Jan Böcken,

Projektleiter bei der Bertelsmann-Stiftung dem WESER-KURIER

(Donnerstagausgabe).

