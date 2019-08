Weser-Kurier:Über den Machtkampf in der Bremer AfD schreibt Jürgen Theiner im „Weser-Kurier“ vom 26. August 2019:

Die Bremer AfD steuert drei Wochen vor ihrem

Landesparteitag auf einen offenen Machtkampf zu. Wie der WESER-KURIER

(Montagausgabe) berichtet, hat der Landesvorsitzende Frank Magnitz im

sechsköpfigen Vorstand eine Mehrheit gegen sich. Ob der 67-Jährige

erneut als Vorsitzender kandidieren wird, ist noch nicht klar. „Die

Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte Magnitz dem

WESER-KURIER. Der Bremerhavener AfD-Chef Thomas Jürgewitz und der

bisherige Schatzmeister Guido Thieme kritisieren Magnitz–

Führungsstil. Vorwürfe gibt es unter anderem wegen dessen Festhalten

an seinem Doppelmandat in Bundestag und Bremischer Bürgerschaft.

Außerdem hat sich Streit am Kauf zweier Fahrzeuge für die AfD

entzündet. Magnitz schlägt verbal zurück. Er sagte über Jürgewitz:

„Er regiert den Bremerhavener Verband wie eine Inselfestung.“

